El Barça presenta les noves samarretes, inspirades en la dècada dels anys 20

El Barça ha presentat la seva nova samarreta que estarà a la venda des d'avui a les Barça Store del Camp Nou (també online), Canbaletes, La Roca Village i Passeig de Gràcia. Els aficionats trobaran a les botigues l'equipació que utilitzen els jugadors en competició.

La nova samarreta per a la temporada 2020/21 té un disseny que s'inspira en la dècada de 1920, considerada la primera època d'or del club. recupera les seves tradicionals ratlles verticals, però aquest any incorpora el daurat com a element distintiu. Així, les franges blaugrana estan delimitades a cada costat per fines franges daurades, que evoquen el disseny que presentava l'escut del Club que lluïen les samarretes amb què el Barça va competir al llarg de la dècada dels anys 20. Un altre element que destaca en aquest nou disseny és que es presenta amb coll rodó també amb un rivet daurat, mentre que la senyera se situa al dors, just a sota. L'equipació es completa amb uns pantalons blaus, que als laterals porten una franja vertical de color grana, també amb un rivet daurat, i unes mitgetes a ratlles horitzontals que reprodueixen la trama de la samarreta. De nou, aquest any la primera samarreta es posa a la venda tant amb el logo de Rakuten a la part frontal i amb Beko a la màniga esquerra, com amb el logo de Stanley, patrocinadors principals de l'equip masculí i femení respectivament.

A la dècada del 1920 el futbol es va erigir com un esport de masses, i el FC Barcelona atreia bona part de l'atenció futbolística amb figures llegendàries del Club com Samitier, Alcántara, Zamora, Sagi, Piera i Sancho, que es van convertir en els primers ídols massius del barcelonisme. Tots ells van formar part d'un equip mític que va fer créixer l'afició i que va portar que el 1922 es construís el camp de Les Corts, el primer estadi de propietat del Club. De tots els triomfs de l'època, el més celebrat va ser el Campionat d'Espanya (Copa del Rei) del 1928 contra la Reial Societat, mentre que el 1929 el FC Barcelona es convertia en el primer equip a guanyar la Lliga, una competició que tot just començava aquell any i que s'acabaria convertint en el campionat per excel·lència del futbol estatal.