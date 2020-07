L'arribada de l'ídol fa tornar la llum al Congost

«Sembla que hagi portat el mal temps de Bilbao». No podia faltar l'acudit de Rafa Martínez a l'hora d'agrair la presència al centenar llarg d'aficionats, a la graderia, i a la cinquantena de persones entre mitjans de comunicació, família, treballadors del Baxi i amics, a la pista, que van assistir ahir a la seva tornada a casa. Perquè Rafa va ser clar en dir que «faré tot el que em diguin per defensar el meu club». A València és una llegenda, però el possessiu denota d'on se sent.

Perquè és cert. En els minuts anteriors a l'inici de la presentació va caure un aiguat a la capital del Bages del qual en teniu prou informació en pàgines anteriors del diari. El fenomen meteorològic va servir perquè Rafa lamentés «que avui no hi sigui el Xano [el periodista Joan Antoni Lozano, mort l'any passat]. Ell diria que avui guanyem segur, perquè plou».



«Capgròs»

El santpedorenc va admetre que volia tornar a Manresa des que a la fase final de l'ACB de València va veure que estava bé físicament. Va pensar que havia de fitxar pel Baxi però va rebre una oferta important de l'Unicaja. De tota manera, «vaig dir a l'Albert [Miralles, el seu agent] que havia de ser Manresa. Soc molt capgròs i quan alguna cosa se m'hi posa és difícil que me'n marxi».

A pocs metres, al costat dels seus pares i de la seva dona, Olatz, la Paula, la seva filla gran, observava l'Adur, que dormia al cotxet. Nascut abans del confinament, el petit Martínez té un nom basc que vol dir «sort». Per al seu pare, aquest element ha existit relativament en la seva carrera. Com va expressar el president del Baxi, Josep Sàez, «avui és un dia important per a mi perquè rebem un dels millors jugadors del bàsquet estatal dels últims anys. Li agraïm que hagi vingut, ens ho ha posat fàcil per poder-lo fitxar. Ens aportarà experiència i saber fer, però també coses que semblen simples que l'han ajudat en la seva trajectòria com treball i sacrifici que, segurament, li venen de la seva anterior etapa al Bàsquet Manresa».



Una temporada més amb Baxi

En el mateix sentit es va expressar el director general de Baxi, Jordi Mestres, present a l'acte. Va qualificar Rafa Martínez de «llegenda» que torna a casa i va afirmar que «és un reforç esportiu, però també ens aportarà moltes més coses». Va anunciar que, per tercer any, la seva empresa serà el patrocinador principal de l'entitat amb una aportació que supera «llargament» els 300.000 euros dels quals s'havia parlat. També, que «estem molt orgullosos que tots els valors que vam intuir en el club quan vam arribar a l'acord ara fa dos anys, quan pujava de la LEB Or, s'hagin confirmat». Va dir que espera continuar el patrocini en una altra etapa, tot i que també va matisar les dificultats que Baxi ha tingut durant la pandèmia.

Quatres mesos i sis dies després de l'últim partit, el Congost va encendre els llums per encabir-hi públic. Bona notícia per al Baxi en la tornada d'un dels seus.