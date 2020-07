El Reial Madrid també venç a Granada i té el títol a tocar

El Reial Madrid ha signat aquest dilluns la seva novena victòria consecutiva davant el Granada al Nuevo Los Cármenes (1-2), un resultat que li permetrà afrontar, en la penúltima jornada, el seu primer 'match ball' pel títol de LaLiga Santander.

Amb aquest sofert triomf, els de Zinédine Zidane podran cantar dijous que ve, davant el Vila-real al Alfredo Di Stéfano, la victòria; si vencen el Vila-real, sumarien 86 punts, un resultat inabastable per al FC Barcelona i que els donaria matemàticament el títol de Lliga, el primer des 2017, també amb el tècnic francès a la banqueta.

En l'arrencada de la setmana definitiva per LaLiga, Zidane va tornar a la fórmula de cinc migcampistes per dominar el partit a Los Cármenes, amb Benzema com a únic punta. El combatiu Granada de les últimes jornades va cedir en només un quart d'hora a la superioritat blanca, que en dues jugades va liquidar el matx.

Només havien transcorregut deu minuts quan el francès Ferland Mendy es va plantar a la frontal, es va fer una autopassada i va superar a Rui Silva amb una rematada pel seu pal curt per inaugurar el compte. Sis minuts més tard, una recuperació de Casemiro va acabar amb Modric posant una pilota per Benzema, que internant-se en l'àrea va superar també al porter (min.16) i va fer el seu dinovè tant en Laliga.

Els de Diego Martínez, que poc abans del gol del francès havien aconseguit acostar-se en un cop de cap desviat de Yangel Herrera, es van refer del desconcert inicial i van tractar de sorprendre Courtois, que en la millor ocasió local va desbaratar amb una bona estirada una altra rematada de cap de Duarte. Benzema i Isco encara van buscar incrementar el compte abans del final de la primera part.

Machis posa presió

Lluny d'acovardir-se, el conjunt andalús es va despertar després del pas pels vestidors per deixar veure les nombroses virtuts de les que ha fet gala aquesta campanya. De fet, només quatre minuts després de reprendre la trobada, una errada en la sortida de Casemiro ho va aprofitar Carlos Fernández per iniciar la contra i posar una genial passada per Darwin Machis, que va resoldre amb un xut entre les cames de Courtois (min.50 ).

Ni la inoportuna lesió de Foulquier va interrompre els plans dels granadins, que van poder empatar amb una altra rematada del davanter veneçolà que va anar fora per poc o, després de la pausa d'hidratació, en una jugada embolicada en què el col·legiat va interpretar falta sobre el porter belga.

No obstant això, l'oportunitat més clara per als locals va arribar en el 85, en un xut davant el qual Courtois es va lluir per desviar momentàniament el perill, tot i que Sergio Ramos encara va haver de treure la pilota sota pals el rebuig d'Azeez. Els de Zidane havien renunciat ja a l'atac, però als de Diego Martínez ja no els van mantenir les forces.

Amb patiment, els madridistes van aconseguir lligar els tres punts per acaronar el títol de LaLiga. Mentrestant, el Granada es queda amb 50 punts, a quatre de la zona europea que marca la Reial Societat, i veu com s'escapa una mica més el somni de jugar a Europa i coronar una històrica temporada en què va aconseguir també les semifinals de la Copa del Rei.