El tradicional torneig de vòlei platja de la plaça Major viurà una versió reduïda pel virus

El Torneig de Vòlei Platja de Manresa, que compleix la catorzena edició, es disputarà a partir de demà, dimecres, a l'habitual escenari de la plaça Major, amb una versió especial per la crisi del coronavirus. L'Associació Esportiva Vòlei Manresa (abans Vòlei 6) i l'Ajuntament (bàsicament la regidoria de Joventut) han dissenyat una competició reduïda per tal de poder aplicar els protocols de seguretat amb més comoditat.

Habitualment, el torneig es jugava la darrera setmana de juny, del dilluns al dissabte, i enguany s'escurça dos dies, de dimecres a dissabte i ja en ple juliol. Els equips participants han quedat limitats a un centenar llarg (en alguna edició s'havia arribat als 250), i jugaran els seus partits de la fase prèvia el mateix dia per evitar la concentració de jugadors amb enfrontaments molt espaiats i en dies diferents; les jornades de joc seran de les 6 de la tarda a 2/4 d'11 de la nit, menys el dissabte, amb la jornada final, de les 4 de la tarda a les 10 de la nit, sempre aproximadament. Les formacions, amb un mínim de quatre persones, es dividiran en les blaves (habituals jugadors de voleibol) i vermelles (no habituals). Per entrar i sortir de la pista hi haurà punts de neteja i les pilotes, quan surtin del rectangle de joc, seran canviades per netejar-les. Aquest tradicional torneig forma part del programa d'activitats Estiu Jove.



No hi ha mundialet

A diferència del vòlei platja, el que no hi ha aquest estiu és el mundialet de futbol que es juga habitualment al Nou Estadi del Congost amb l'organització de l'ONG Diapo i la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, i amb la participació de diferents seleccions mundials amb futbolistes residents a casa nostra. Una altra suspensió és la del Torneig Inter-barris que coordina la delegació Bages-Berguedà de la Federació Catalana de futbol.