Correa farà una proposta concreta a la gestora després d'un primer contacte

Fins dissabte hi ha temps per presentar candidatures a les eleccions a la presidència del CE Manresa. Encara que no ho han fet efectiu, els membres de la gestora, encapçalats per Ruth Guer-rero, és segur que presentaran la seva i seran candidats a dirigir el club els propers anys. Mentrestant, l'expresident José Luis Cor-rea, que en els darrers dies ha mostrat interès a formar una candidatura conjunta amb els directius actuals, ja ha mantingut una reunió amb ells, tot i que sense una conclusió definitiva.

Francesc Sòria, portaveu de la junta gestora ha comentat a Regio7 que «va ser una reunió de més de dues hores, però es va parlar més del passat que del present i el futur, que és pel que nosaltres estem interessats, i encara que el precisament el passat més proper ens està donant molt problemes. Està clar que Correa té molta experiència i coneix molt bé el CE Manresa, li ho reconeixem, però nosaltres el vam insistir que volíem saber que vol, amb qui compta i quin paper vol tenir ell mateix en una hipotètica directiva conjunta. Sense això, nosaltres no podem valorar una possible fusió de candidatures. Tenim la mà estesa a una proposta més concreta de José Luis Correa; ho estem esperant abans de fer electiva la nostra candidatura. La pilota està a la seva teulada».

Josep Luis Correa, que va assistir tot sol a la trobada amb els set membres de la gestora, ha reconegut que havia trobat els directius «força tancats. Cap d'ells té experiència de futbol i no es fan càrrec de les dificultats amb les que es trobaran, sobretot a nivell econòmic. Pensen com l'Ajuntament respecte al primer equip, que si no pot estar a Tercera Divisió es baixa a Primera o Segona Catalana i ja està solventat. Han parlat d'un projecte però no han fet referència sobre que volen fer amb la Fundació del CE Manresa, ni tampoc amb l'ONG Diapo; la deixaran arraconada?». Correa ha afegit que «a l'assemblea van cometre algunes irregularitats i també ho estan fent en el cens de socis, però no es moment d'impugnar-ho per no aturar més temps el club. En tot cas miraré de convocar una altra reunió amb ells amb aspectes més concrets a veure si arribem a un acord. Sinó és així, valoraré amb la gent que em recolza si ens presentem a les eleccions».