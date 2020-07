Luis Suárez: «La lliga l'hem deixat escapar nosaltres, no cal buscar excuses»

El davanter uruguaià del FC Barcelona Luis Suárez dóna la lliga per perduda i assumeix que, si l'equip no reedita el títol, és exclusivament perquè no ha rendit a bon nivell després de la represa de la competició.

"La lligal'hem deixat escapar nosaltres mateixos. Depeníem de nosaltres, no cal buscar cap excusa", ha declarat en una entrevista publicada aquest dimecres pels diaris Sport i Mundo Deportivo.

El punta uruguaià no va voler escudar-se en un suposat tracte de favor arbitral a el Reial Madrid: "No cal buscar excuses i sí afrontar la realitat".

I aquesta realitat no és altra que l'equip, que tornava líder a la competició amb dos punts d'avantatge sobre l'etern rival, ha sumat tres empats en aquesta 'nova normalitat' que segurament li costaran el campionat.

"Després de l'ensopegada de la lliga, volem donar-li una alegria a l'afició amb la 'Champions'; si volem podem", ha manifestat Suárez, que ha subratllat que "la dinàmica que l'equip va mostrar davant el Vila-real" és "el camí adequat" per lluitar per la lliga de campions.

Als seus 33 anys, el punta blaugrana, el tercer màxim golejador de la història de el Barcelona amb 194 gols, diu ser "conscient" que "un es fa gran i s'ha de dosificar i no pensar en ser un 'cap dur' per voler estar ".

Encara li queda un any de contracte més un altre opcional i confia a seguir al Camp Nou al costat del seu amic Leo Messi. "A Leo no el veig en un altre equip que no sigui el Barça", va dir de l'astre argentí, de qui ha afegit que a l' '10' "li agradaria un projecte guanyador, que il·lusioni".

També espera Luis Suárez poder seguir coincidint en el camp amb el francès Antoine Griezmann, per a qui va tenir paraules d'elogi. "És un jugador que s'ha de tenir. Té una manera de ser que és molt benvingut dins el planter i molt estimat. Antoine ha passat moments difícils perquè no li sortien les coses com ell volia, però té tot el nostre suport", va resumir