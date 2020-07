«El projecte és il·lusionant, vull estar a l'alçada del que mereix l'entitat»

El jove entrenador ja lidera l'estructura esportiva d'un club amb més de 360 jugadors a la base i una formació que juga a Tercera Divisió

Sempre li ha interessat més l'estratègia que el mateix fet de jugar a futbol. Per això, va passar moltes hores entretingut amb la consola i el PC Futbol. Ferran Costa, de 25 anys, és el nou director esportiu del CE Manresa, club en el qual també farà les funcions de secretari tècnic i d'entrenador del primer equip. Costa és de Castelldefels però fa tres anys que resideix a Manresa. Va jugar fins a juvenil al Prat (lliga nacional), això abans d'incorporar-se a la Damm com a tècnic (anteriorment ja havia dirigit equips del Castelldefels i del Marianao Poblet). Després del seu pas per la Damm va arribar al CE Manresa per salvar el juvenil a la lliga nacional; el Gimnàstic de Manresa va ser la seva següent destinació. La temporada passada ha estat el segon entrenador del Terrassa a Tercera, club amb el qual té pendent el play-off d'ascens a Segona B. També ha estat analista per a diferents clubs.



Com es va gestar el seu fitxatge pel CE Manresa?

Com és sabut, jo aquesta temporada he estat al Terrassa; de fet, encara hi tinc vincle com a segon entrenador del primer equip esperant el play-off d'ascens a Segona B. La junta gestora del CE Manresa, un cop va ser avalada pels socis, va posar-se en contacte amb mi mostrant interès per canviar l'enfocament del projecte esportiu de l'entitat. Em van demanar que els fes una proposta de com creia que s'hauria d'organitzar. Amb els dies ho vam anar polint fins que vam arribar a un acord que fos jo qui portés la direcció esportiva.

Arran d'aquesta negociació, el quadre tècnic del primer equip, però també gent representativa de la base, va aixecar la veu i ho va considerar una intromissió?

Es va viure un enrenou des de la seva perspectiva. Es va arribar a dir que jo volia portar el primer equip fins i tot abans d'acabar aquesta temporada. Res més lluny de la realitat. Com he dit, jo tinc un compromís amb el Terrassa, on m'han tractat molt bé, i jo en cap moment vaig pensar deixar-ho. A més, per incompatibilitats de llicències no podria dirigir un equip en la mateixa categoria la mateixa temporada. Per tant, totes les càbales que es van fer eren absurdes, tot i que entenc que cadascú viu les coses des del seu punt de vista. A més, inicialment l'acord era només per la coordinació del futbol base.

Com s'arriba també a una entesa pel primer equip?

Primer es va parlar de l'estructura del futbol base en un moment de necessitat per la marxa de diversos tècnics. Llavors va arribar la pandèmia però continuàvem buscant una bona organització i tots vam entendre que el millor era que, de cara a la propera temporada, el futbol base i el primer equip anessin agafats de la mà, sobretot per optimitzar recursos i donar un únic sentit a tot plegat.

Coordinació de la base, secretari tècnic i entrenador del primer equip. Molta responsabilitat, oi?

En tots els projectes que he participat sempre han estat executats amb la màxima responsabilitat. És la meva manera de ser. Penso que hem muntat una estructura competent i preparada; la clau serà que tothom sumi. Per a mi, els grups de treball són molt importants. La gent s'ha de sentir important.

Aquest és el projecte més important de la seva carrera?

Les famílies ens confien els seus nens i nenes per a la seva formació, no només com a esportistes sinó també com a persones. He tingut l'oportunitat de participar en grups de treball fins i tot de futbol professional. En tot cas, aquest projecte és engrescador i il·lusionant amb més de 360 jugadors i en una entitat centenària. M'agradaria estar a l'alçada del que mereix el club.

Quins objectius es planteja per al futbol base?

D'entrada, garantir el servei a les famílies amb qualitat humana i esportiva. Això no es contradiu amb ser competitius. Per tant, les categories són una conseqüència del treball ben fet. Sí que és cert que un repte clar, tan aviat com sigui possible, és recuperar la lliga nacional juvenil perquè les distàncies amb el primer equip no siguin tan grans i puguem cada temporada fer pujar algun futbolista a la primera plantilla. Estem molt contents que aquest any siguin dos. Tenim un equip de treball amb gent que vol continuar creixent, amb interès per aprendre. Sí que és cert que actualment es prioritza la immediatesa però tot projecte té les seves fases i necessita el seu temps. Ja vam exposar a les famílies, de forma telemàtica, que la nostra proposta tindrà una identitat definida del primer equip fins al darrer del futbol base. La pedra angular, que és l'organització, ja l'hem iniciada i a l'agost començarà a ser visible.

Diuen de vostè que és un estudiós del futbol.

Jo diria que tinc inquietud pel futbol. M'agraden les coses ben fetes però també amb capacitat d'improvisació. El que està clar és que davant un joc caòtic, com més respostes tinguis preparades molt millor. M'agrada tenir un estil de joc definit. Més que estudiós, tinc molt respecte i admiració per molts dels companys entrenadors i cal aprofitar el millor de cadascun d'ells.

Precisament, amb quins entrenadors se sent més identificat?

Tots els entrenadors d'elit tenen alguna cosa bona. Podria donar noms de tècnics que la gent no coneix. Pel que fa als més mediàtics, segueixo Marcelo Alberto Bielsa, un entrenador que denota passió i que té el futbol com una forma de vida; Jürgen Klopp, perquè els seus equips transmeten energia i, amb un joc vertical, sempre busquen la porteria contrària; José Mourinho és un altre referent per a la gent de la meva edat perquè, malgrat no haver estat futbolista professional, ha enriquit el joc amb una trajectòria indubtable; José Luis Mendilibar i Marcelino Garcia Toral també tenen equips reconeixibles.

Quina Tercera Divisió s'espera la temporada que ve?

Estem pendents del pla de competició. Es parla d'un format nou amb dos subgrups, la qual cosa significaria jugar menys partits. Si això és així, farà que el valor dels punts s'incrementi. Per tant, caldrà ser competitius des del primer moment i crec que s'ha format una plantilla amb capacitat de treball per aconseguir-ho.

La plantilla del primer equip és pràcticament nova.

És evident que les coses van madurant quan els jugadors es van coneixent i això beneficia totes les parts. Intentarem evolucionar per afavorir que els jugadors es coneguin ben aviat.

Ferran Costa ha fet servir el seu coneixement de la Divisió d'Honor juvenil per lligar una part important del primer equip?

Sí que és cert que les primeres incorporacions eren de gent jove amb molta qualitat però sense experiència a la categoria. En tot cas, nosaltres teníem clar quins havien de ser els pilars bàsics d'una plantilla sostenible a nivell econòmic. Calia donar continuïtat a alguns jugadors de la casa, mirall per al futbol base. També hem accedit a certs futbolistes amb un rol important que els ha mogut més el projecte que no pas el factor econòmic. O sigui, el balanç que fem de la construcció de la plantilla és positiu, també amb joves d'una trajectòria admirable i dels quals el millor encara està per arribar. Pel que fa al pressupost de la primera plantilla, és entre un 35 i un 40% inferior al de la temporada passada.

Quina planificació té per a la pretemporada?

Estem treballant en l'escenari de començar la temporada el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. Si això finalment és així, iniciarem els entrenaments el dia 17 d'agost. Serà una pretemporada més llarga del que és habitual, amb set setmanes, però és que necessitarem un període d'adaptació després de tants mesos d'inactivitat. Preveiem unes 25 sessions d'entrenament i uns deu partits amistosos. Per a aquests dies fins a l'inici de la pretemporada, hem fet plans personalitzats per a cada jugador, segons el que volem d'ell. Es tracta de guanyar temps i no iniciar la preparació des de zero. Després, el bon funcionament col·lectiu serveix per apropar-te a ser el màxim de competitiu.

Disposa d'un equip, ara mateix, amb molts efectius.

És cert. La plantilla és llarga però també queda molt per a l'inici de la competició. Tenim l'equip al 95 % i queda un 5% per si surt alguna oportunitat al llarg de l'estiu.

Qui tindrà al seu costat al primer equip?

Marcel Pagès de segon entrenador, Martí Nadal de preparador físic, Guille Sanz d'analista, Adri Pintó d'entrenador de porters, Àngel Jurado de psicòleg esportiu, Manel Herrera de fisioterapeuta, Jose Sánchez de delegat, Carles Corominas d'assistent, i tindrem el suport en l'scouting de David Monte, també tècnic de l'infantil B.

Què opina del fet que pugui sorgir una segona candidatura a les eleccions a la presidència del CE Manresa?

És un tema que no em pertoca fer-ne valoracions. Respecto tothom però en el meu cas es tracta de treballar pel club i no perdre temps.