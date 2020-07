Carlos Alocén creu que és el moment adequat per jugar al Reial Madrid

El base Carlos Alocén ha assegurat que «és el moment adequat» per iniciar la seva nova etapa al Reial Madrid, al que considera «un dels clubs més grans, si no el més gran», del bàsquet europeu. Alocén creu que el tècnic Pablo Laso el pot «ajudar molt» en el seu creixement.

«Estic molt content de pertà-nyer al Reial Madrid i tant de bo vagi bé aquesta nova etapa. El repte que em poso és anar a poc a poc. Aquest club sempre aspira a tot i el que vull és aportar el meu granet de sorra perquè segueixi sent així, guanyant títols com fins ara», ha apuntat Alocén. El jove jugador, de 19 anys, ha reconegut que afronta «un canvi molt gran en la seva carrera. He estat tota la meva vida vivint a Saragossa, però ja tenia ganes de venir a Madrid».