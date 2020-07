El CN Minorisa crea una nova escola que busca l?excel·lència en l?aprenentatge 

Un dels projectes de la junta que va agafar les regnes del CN Minoria l'any passat, sota la presidència de Montse Gomariz, era la creació d'una escola esportiva amb cara i ulls, adreçada a nens i nenes d'entre 6 i 11 anys (nascuts del 2015 al 2010). Aquest repte, un dels més engrescadors per a la nova directiva, i també estratègic, serà realitat el proper curs. Lògicament, les seves activitats es duran a terme a les Piscines Municipals de Manresa.



Aquest nou projecte té el suport d'Excavacions Miralles, empresa patrocinadora dels equips benjamins i alevins de natació i waterpolo del mateix CN Minorisa. Segons el vicepresident de l'entitat, Jordi Serracanta, «en el marc d'un canvi radical en l'estructura del CN Minorisa, una de les voluntats de la junta era oferir l'excel·lència de l'aprenentatge en el medi aquàtic, amb un programa de desenvolupament i formació de l'esportista tot gaudint i aprenent a la vegada. Volem que Manresa torni a tenir un segell propi en l'ense-nyament de la natació, el waterpolo i també la natació artística».



El màxim responsable d'aquesta nova escola serà Jordi López, llicenciat en INEF, i reconegut en aquesta faceta, amb molts anys d'experiència, també en el món del waterpolo i de la natació, fins i tot en el CN Manresa. Segons López, l'escola tindrà «dues etapes d'aprenentatge. Entre els 6 i 7 anys (2015 i 2014), dues fases d'iniciació, una per a cadascuna de les edats, i en les quals els nens i nenes faran un treball de domini del medi aquàtic, amb algun aspecte tècnic relacionat amb la natació i el waterpolo, sobretot el segon any. Després vindrà un cicle de quatre anys més amb dues fases en aquest cas de tecnificació, en què els joves esportistes (entre el 2013 i el 2010) faran activitats adaptades a cadascuna de les capacitats i les potencialitats de cada grup d'edat. En aquesta etapa ja es participarà en competicions i els esportistes començaran a escollir la seva especialitat, tot i que en podran fer més d'una».



Amb l'escola, el CN Minorisa «busca formar els seus nedadors, que és el que ha de donar vida al club. Per això, és bàsic ampliar la base si volem, en el futur, tenir tota la cadena d'equips per edats coberta, no amb alts i baixos com ara». ha comentat Jordi López.



L'activitat començarà el setembre; en l'etapa d'iniciació es farà els dimarts i dijous a la tarda; en l'etapa de tecnificació, els dilluns, dimecres i divendres el nivell 1 i els dilluns, dimarts i dijous i divendres el nivell 2. Els interessats poden contactar amb el club per telèfon al 930 132 183 o per correu electrònic: clubnataciominorisa@gmail.com. La web del club és cnminorisa.com.



El quadre tècnic del CN Minorisa per a la propera temporada és format per Mariano Herranz com a director tècnic; Jordi López, com a director de l'escola i responsable de waterpolo; Pablo Racero portarà la secció de natació i Maria Espiau s'encarregarà de la natació artística.