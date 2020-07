Diego Ocampo diu estar enamorat del projecte del Casademont

El nou entrenador del Casademont Saragossa, Diego Ocampo (ex del Baxi Manresa), ha reconegut que s'ha «enamorat del projecte de l'equip», i veu «bons vímets» a la plantilla aragonesa.

«M'he enamorat d'aquest projecte perquè té una identitat de club i de bàsquet», va assenyalar durant la seva presentació, en què va estar acompanyat pel president i el director esportiu de club, Reynaldo Benito i Pep Cargol, respectivament, i pel gerent de l'Olivar, Jon Korkostegi, i on va destacar els seus pilars fonamentals. «Desenvolupar el talent, jugar pel públic i per al públic, rendir davant l'exigència i mantenir la identitat perquè tant l'afició com nosaltres estiguem orgullosos. Hem de fer gaudir i competir com a equip des del principi», va indicar.