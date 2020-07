El Madrid fa la feina contra el Vila-real (1-1) i s'assegura el campionat

El Madrid en tenia prou amb sumar contra el Vila-real i els blancs no han deixat escapar l'oportunitat de sentenciar la lliga aquest dijous mateix (1-1), sense esperar a la darrera jornada. Els de Zidane han fet la feina i, de fet, no els hauria fet falta ja que el Barça, l'únic equip que els podia posar pressió, ha naufragat al Camp Nou contra l'Osasuna (1-2).

Tot ha quedat decidit a la primera part, quan Benzema ha confirmat el seu bon estat de forma en aquest final de lliga i ha fet el 0-1 pel Madrid, que ja feia insuficient qualsevol resultat d'un Barça, que, tanmateix, no ha mostrat esperit de lluita. Els de Setién han vist com l'Osasuna s'ha avançat de córner gràcies a Arnaiz al minut 15. En la represa, han anul·lat un gol a Braithwaite per fora de joc posterior de Messi i i no ha estat fins al 62 quan l'argentí, de falta directa, ha pogut fer el paupèrrim 1-1.

Per posar-hi emoció, el Vila-real ha empatat al Bernabéu al 83 (Iborra) i ha posat nervis a casa dels blancs. Però el Barça, posant el llacet a una temporada fosca, no ha sabut evitar que ja al 94, l'Osasuna, de nou, s'avancés amb un 1-2 demolidor. Una bufetada en una galta que ha anat acompanyada d'una segona a l'altra, aquesta, però, propinada des de Madrid. I és que allà, Asensio també ha fet el segon per al Madrid. El VAR l'ha anul·lat, però el punt de l'1-1 és suficient per fer els blancs campions de lliga.