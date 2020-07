La Primera i la Segona Catalana tindran grups i subgrups la temporada vinent

Les categories de Primera i de Segona Catalana tindran grups que, alhora, es dividiran en subgrups durant la temporada vinent. El motiu és aconseguir que es juguin menys jornades de competició per compensar el fet que aquesta comencarà més tard, a principi d'octubre, i també per tenir capacitat de reacció en cas d'ajornaments per possibles rebrots de coronavirus. Així ho ha informat la Federació Catalana de Futbol aquest dijous.

D'aquesta manera, en tots dos casos els diferents equips disputaran dues fases. En la primera, cada equip tindrà nou rivals més. Els quatre primers classificats dels deu que formaran aquest subgrup lluitaran per l'ascens i els sis últims, hauran de fer-ho per evitar baixar de categoria. El que no va aclarir la federació en la nota feta pública ahir és el nombre de conjunts que baixaran de categoria en cadascun dels subgrups, tot i que els ascensos i descensos compensats de Segona B i Tercera, que encara no han determinat quin format tindrà, tindran molt a dir.

Quaranta equips a Primera

El fet que hi hagués ascensos i no descensos va provocar que la Primera Catalana de la temporada que ve creixi a 40 equips, en lloc dels 36 que tenia fins ara. Per evitar una lliga de 38 jornades, s'ha determinat que hi haurà dos grups de vint equips i, en cadascun d'aquests grups, dos subgrups de deu. Els nostres equips en aquesta categoria són el Martorell, que s'hi manté, i el Solsona, que hi va pujar.

Així, en els quatre subgrups que hi haurà, els quatre primers classificats entraran en una segona fase, també en format lligueta, que determinarà els ascensos a Tercera Divisió. En total seran, per tant, setze equips. Com que s'arrossegaran els resultats de la primera lliga, només hauran de jugar contra els quatre de l'altre subgrup vuit jornades més. En total, 18 jornades de la primera fase i 8 de la segona, un total de 26. Els que hagin de competir per no baixar, tindran més jornades a la segona fase, un total de 12, ja que s'enfrontaran a dos equips més. Per tant, aquests disputaran 28 jornades en total.

La Segona té 126 equips

En la Segona Catalana el procediment serà el mateix. De casa nostra hi seran els que ja hi eren, el Sallent, el San Mauro, el Joanenc, el Calaf, el Gironella i el Berga, als quals s'afegeixen els acabats de pujar, la Pirinaica, l'Avià, l'Òdena i l'Organyà.

El format serà el mateix. Hi haurà sis grups, tres de la demarcació de Barcelona i un per a cadascuna de les altres tres províncies. Pel que fa als equips barcelonins, seran de 22 equips i cada subgrup, d'11. Aquí serà més difícil entrar al grup d'ascens, ja que només hi accediran els tres primers, els altres set equips hauran de competir per no baixar. Els grups de Lleida, Girona i Tarragona seran de vint equips i els quatre primers passaran a lluitar per pujar de categoria.

Pel que fa a les altres divisions, a Tercera i a Quarta es manté el mateix format de lliga normal, amb un grup més de Tercera a Barcelona. El futbol femení i el base també tindran la mateixa estructura, amb augment d'equips en segons quines categories pels ascensos i els no descensos, i en les lligues catalanes de futbol sala el canvi és que s'augmentaran les lligues a setze equips. En la base, el format serà el mateix.