Quique Setién: «Per descomptat que em veig entrenant el Barça la temporada que ve»

L'entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, assumeix la seva «part» de responsabilitat pel segon lloc de l'equip a LaLiga, però afirma que no considera haver fet les coses «tan malament» des del retorn a la competició després del confinament. «Assumeixo la meva part de responsabilitat, però no totalment. Tampoc sento que hagi fet tan malament les coses per haver empatat tres partits. Li donaria més mèrit al rival, el Reial Madrid, per haver-ho guanyat tot, que això sí que és més difícil», va comentar Setién en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest dijous contra l'Osasuna al Camp Nou. I és que avui es juga, amb horari unificat (21 h), la penúltima jornada de LaLiga. Una victòria blanca davant el Vila-real els donaria el títol, faci el que faci el conjunt blaugrana.

El tècnic blaugrana, que va criticar que sempre a l'hora de valorar una temporada s'acostuma a «culpabilitzar» i assenyalar la figura de l'entrenador, va explicar que es veu al front del club la temporada que ve. Tot i que l'última paraula la té el president, Setién va recordar que, de vegades, tot i que les previsions no es compleixin, s'ha de valorar també «la feina que s'ha fet darrere, i no només els resultats». De cara a les dues últimes jornades, en les quals l'equip ha de guanyar tots els partits i esperar que el Madrid aconsegueixi només 1 dels 6 punts als quals aspira, el preparador cantàbric manté la confiança en els seus jugadors. «Pot passar qualsevol cosa, però és veritat que és difícil, ja que ha de perdre i empatar un equip que ho ha guanyat tot. És obvi que estan al davant i que segurament han fet millor les coses. Seguirem lluitant fins al final», va afegir Quique Setién.

La tornada dels migcampistes Frenkie de Jong i Arthur Melo és la principal novetat en la convocatòria del FC Barcelona per rebre aquest dijous l'Osasuna. Tots dos van entrenar aquest dimecres amb normalitat al costat de la resta dels seus companys i Quique Setién va avançar davant la premsa que De Jong «segurament» jugarà. Ha fet diversos entrenaments amb el grup i els ha fet bé. Està pràcticament oblidada la lesió i veurem si juga d'inici o durant el partit», va dir.

L'entrenador del Reial Madrid, Zinedine Zidane, va afirmar que la plantilla blanca està concentrada en el partit d'aquest dijous contra el Vila-real, el «més difícil de tots», en el qual pot assolir el títol de Laliga Santander. El tècnic francès va eludir el «soroll » que envolta la possible celebració de l'afició a la plaça de Cibeles.

«És la prova més dura perquè és la següent. És un rival molt difícil i és el partit més complicat dels últims que hem tingut. Hi ha molt soroll per la celebració, les vacances, però tenim un partit i punt. Hem d'enfocar la nostra energia en l'enfrontament, es parla molt fora, però tota la gent que treballa aquí només està pensant en el Vila-real, va dir Zidane.