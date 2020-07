Messi: «Si seguim així, el partit amb el Nàpols el perdrem també»

Leo Messi va ser molt contundent a l'acabar el partit contra l'Osasuna, que el Barcelona va perdre per 1-2, la nit en què el Reial Madrid va confirmar el seu títol de Lliga. "Si seguim així, el partit davant el Nàpols el perdrem també", va dir el de Rosario.

"Ja vaig dir que no ens arribava per a la Champions amb el nivell de joc que teníem i ara s'ha vist que aquest no ens ha arribat ni per a la Lliga", va sentenciar el capità blaugrana en declaracions a Movistar Laliga.

"Hem de canviar moltíssim i fer molta autocrítica i no pensar que vam perdre perquè el rival va ser millor", va insistir el captà blaugrana.

Messi, autor de l'únic gol del Barcelona en l'últim partit de la temporada al Camp Nou, es va mostrar decebut pel nivell de l'equip davant l'Osasuna: "no esperàvem ni volíem acabar la Lliga d'aquesta manera, però és una demostració del que que ha estat tot l'any ".

L'argentí ha vist durant aquesta temporada un Barcelona "irregular i molt feble, a què li guanyen per intensitat i per ganes. Vam perdre molts punts on no els hauríem d'haver perdut".

Encara que va admetre el mèrit del Reial Madrid a la consecució de la Lliga, va afegir que el Barça "l'ha ajudat a que aquesta Lliga sigui seva". Per això va demanar una "autocrítica global, començant pels jugadors".

Preguntat pel gest de ràbia que va fer en la celebració de l gol, Messi va respondre que l'explicació va ser el fet "d'haver tirat moltes faltes anteriorment i no haver-ne ficat cap". Encara que també va dir que "ha estat per la sensació que dóna l'equip, que ho intenta i no pot, i deixa molt a desitjar en molts partits".

Finalment, dirigint-se a l'afició blaugrana, va admetre que "és normal que després de les derrotes de Roma i de Liverpool els aficionats s'estiguin quedant sense paciència"