Quique Setién: «Espero estar a la Champions, però no ho sé»

L'entrenador del FC Barcelona, ??Quique Setién, va confessar que no sap si serà el tècnic blaugrana a la Lliga de Campions que es disputarà en format especial aquest mes d'agost, després de cedir en la lluita pel títol de Laliga Santander amb el Reial Madrid .

"La sensació és de tristesa i de frustració. La derrota és injusta, potser no haver perdut la lliga, perquè ens hem deixat punts que havíem d'haver guanyat per seguir el ritme molt alt del nostre rival. La derrota ha estat un calc del que que ens hem trobat en molts altres. ens ha costat molt trobar el camí de l'gol ", ha dit en roda de premsa.

El tècnic càntabre va ser preguntat si es veu a la banqueta culer aquí a dues setmanes. "Espero que sí, però no ho sé. També estic d'acord amb Messi, en algunes coses. Hem de fer autocrítica. Hi ha coses que hem de millorar i que si no ho fem ens costarà. Hem tractat de millorar al llarg d'aquests mesos i hi ha coses que ens ha costat i hi ha altres que hem fet bé. de vegades es redueix en l'encert. hem arribat 15 o 20 vegades i no hem pogut encertar ", va afirmar.

Setién va insistir d'altra banda que l'autocrítica ha de ser de tot el món i no només de l'entrenador. "L'autocrítica ha de venir de tots. Jo sóc l'entrenador i sóc el màxim responsable però hem tirat 10 córners, si fiquem un igual no perdem. I si ens posem per davant, segurament no perdem. Hem de fer autocrítica, si som exigents , hi ha coses a millorar, però també hi ha coses que hem fet bé ", ha insistit.

"No ho tiraria tot per terra. Ara és la frustració de el moment que suposa haver perdut una lliga. Ara tenim uns dies de descans i l'equip vindrà net, per afrontar la Champions amb la màxima energia i amb tot l'optimisme. Estic segur que serem un equip diferent, al màxim ", ha tancat.