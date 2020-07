Les cites cicloturistes federades tornen amb l'Alp-Cerdanya Cycle Tour

Aquest diumenge, l'activitat cicloturista federada retornarà amb la celebració de l'Alp-Cerdanya Cycle Tour. Amb les inscripcions ja tancades en haver-se superat el límit previst d'acord amb el protocol de seguretat, la marxa pirinenca celebrarà, amb tot, l'aniversari de la seva 5a edició batent el seu rècord de participants.

Amb sortida i arribada a Alp, la cita té la muntanya com a protagonista, amb dos recorreguts. El primer, anomenat sport, consta d'un traçat de 86 km amb 1.165 m de desnivell positiu, i destaca la pujada a Font-romeu, mentre que el recorregut medieval suma a Font-romeu les pujades al coll de la Llosa i coll de la Creu per arribar a 141 km i 2.581 m de desnivell.

Com és lògic, la prova aplicarà els protocols de protecció contra la covid-19 previstos per a aquest retorn de l'activitat, en especial en un esdeveniment cicloturista que aglutina molts participants. Així, la sortida dels participants serà esglaonada per grups, i hauran de dur la mascareta posada fins que s'hagi donat la sortida.