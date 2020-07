La Copa Catalana de BTT retorna amb la clàssica prova de la vall de Lord

Encara que pels protocols de seguretat només es podrà celebrar la prova de contrarellotge, el cas és que el clàssic BTT de la vall de Lord, a Sant Llorenç de Morunys, servirà avui per reprendre la competició de la Copa Catalana Internacional Biking Point, després d'uns mesos d'aturada obligatòria per la crisi del coronavirus.

Del calendari de la Copa Catalana només s'han pogut celebrar dues proves abans del confinament, a Banyoles i a Corró d'Amunt. La cita de la vall de Lord s'ha hagut de reinventar amb un format de contrarellotge individual i amb un recorregut exigent de 12 km que demanarà la màxima exigència i concentració als ciclistes. La primera sortida, a la zona esportiva de Sant Llorenç de Morunys (camp de futbol), es donarà a les 4 de la tarda; abans, al llarg del matí, els participants podran fer el reconeixement del traçat: 11 h (fèmines, cadets i M-40, M-50 i M-60), a les 12 h (júniors i M-30), a les 13 h (elit i sub-23); a les 19 h es farà l'entrega de premis. La recollida de dorsals s'haurà de fer abans de les 15 h. Al matí es disputarà una prova de l'Open Infantil de BTT amb un format semblant al dels opens provincials.

Després de les dues primeres proves del calendari de la Copa Catalana Internacional, els vencedors de Banyoles Henrique Avancini i Evie Richards lideren les generals, però no seran a la vall de Lord, on sí que hi seran noms com Ismael Ventura, Isarael Núñez, Sara Méndez, Clàudia Galícia, Jordina Muntadas, Noemí Moreno, Mario Sinués i Patxi Cia, entre d'altres.