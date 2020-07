Lewis Hamilton vola a Hungaroring i aconsegueix la «pole»

L'anglès Lewis Hamilton (Mercedes), sèxtuple campió del món, sortirà primer aquest diumenge en el Gran Premi d'Hongria, el tercer del Mundial de Fórmula 1, que es disputa en el circuit de Hungaroring.



Valtteri Bottas, líder del Mundial, sortirà al costat de Lewis Hamilton des de la primera fila.



El canadenc Lance Stroll -tercer- i el mexicà Sergio Pérez -quart-, els dos pilots de Racing Point, arrencaran des de la segona fila.





CLASSIFICATION: END OF Q3 ??



A 90th career pole for @LewisHamilton as @RacingPointF1 lock out the second row ??#HungarianGP ???? #F1 pic.twitter.com/Ei12EbLElH