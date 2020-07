Ruth Guerrero i els directius de la gestora tenen via lliure per dirigir el CE Manresa

No hi haurà eleccions a la presidència del CE Manresa. Avui finalitza el plaç de presentació de candidatures i només s'ha fet efectiva la que encapçala Ruth Guerrero, la que ha estat presidenta de la gestora els darrers mesos. Ella compta precisament amb la resta de components de la junta provisional: Pere Arévalo, Txema Pulido, Francesc Sòria, José Luis Pérez, Manel Villaplana i David Luis. Si, com s'espera, aquesta candidatura és reconeguda per la junta electoral (dimarts 21 de juliol), Ruth Guerrero quedarà directament proclamada presidenta de l'entitat.

Això és així perquè ni José Luis Correa ni Ramon Llorente, dos socis que havien sospesat la possibilitat de presentar-se, al final s'han desdit de voler dirigir el CE Manresa i no han tirat endavant les seves candidatures. Per tant, no faran falta les eleccions programades pel dia 4 d'agost.