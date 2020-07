Sakho-Willis, rivalitat fora de Manresa

Jordan Sakho i Derek Willis no es coneixen personalment però tots dos tenen dues coses en comú. Una és que han estat notícia del Baxi Manresa els últims dies. L'altra és que es veuran les cares en la pròxima edició de la Lliga de Campions, tot i que un juga de cinc i l'altre, de quatre, i potser no hi haurà gaire contacte físic entre ells.

En poques hores s'ha sabut que Sakho, que les últimes temporades ha jugat al Congost però que no entrava en els plans de Pedro Martínez per a la que ve, jugarà el proper exercici cedit al San Pablo Burgos. El dia anterior es va donar a conèixer que Derek Willis, el quatre que desitjava el Baxi, i que diversos mitjans donaven per fitxat després d'una piulada del periodista Òscar Herreros a Twitter, havia rebutjat l'oferta bagenca i havia acceptat la del Happy Casa Brindisi italià. Tots dos equips, castellans i italians, són al mateix grup de la propera edició de la Lliga de Campions, en la qual no jugarà el Baxi.



Cessió per un any

Pel que fa a Sakho, la seva sortida estava anunciada després de veure el poc que havia comptat per a Pedro Martínez en el tram final de la temporada passada. El mateix entrenador barceloní va admetre en una entrevista publicada el 15 de juny per Regió7 que tant ell com Yankuba Sima tenien complicat seguir, ja que la posició de cinc estava coberta per dues noves contractacions, el nord-americà Scott Eatherton i el lituà Martynas Sajus.

Ahir, el Baxi va comunicar únicament la sortida de Sakho, sense especificar-ne els detalls. Aquests els va fer públics poc després el San Pablo, que en una nota de premsa més llarga explicava que el congolès hi arriba «cedit per un any amb opció de compra».

De fet, a Sakho encara li queden dos anys de contracte amb el Baxi. En aquest primer, evolucionarà al Burgos i l'estiu que ve s'haurà de tornar a decidir sobre ell. Cal tenir en compte que Pedro Martínez acaba aleshores contracte. Pot ser que evolucioni a les ordres de Joan Peñarroya i que llavors estigui més convençut de repescar-lo que un eventual nou entrenador sí que compti amb ell.

De fet, el Burgos buscava un jugador de formació, com és Sakho, des de la sortida imprevista del base Ferran Bassas al Joventut, una sortida imprevista que no va agradar gens a Peñarroya. Ara es tornarà a trobar amb un jugador amb el qual va tenir alguns moments de bon rendiment en la primera part de la temporada en què el tècnic egarenc va ser al Baxi. A Burgos, Sakho també es retrobarà amb el base Alex Renfroe.



Operació estroncada

Pel que fa a Derek Willis, tot i que l'operació semblava avançada, finalment no jugarà al Baxi Manresa. Dijous va preferir acceptar l'oferta que li va fer un equip italià, el Happy Casa Brindisi, i per tant no actuarà al Nou Congost.

La situació ha provocat una certa mala maror al club manresà, amb un parell de piulades a Twitter en què es culpabilitzava els mitjans de comunicació que van donar la notícia, començant per Òscar Herreros, i seguint per aquest mateix diari, que aquesta s'hagi estroncat. Aquest posicionament va rebre crítiques al club ahir mateix a través de la mateixa xarxa social.

El fet cert és que els agents de Willis van preferir l'oferta italiana perquè, entre altres raons, els oferia la possibilitat de jugar la competició europea. Cal recordar que el jugador, de 25 anys, ja la va disputar la temporada passada. En aquell cas va actuar al Ratiopharm Ulm, conjunt que jugava l'Eurocup, la segona competició de l'Eurolliga. En aquesta ocasió jugarà la Lliga de Campions.

Curiosament, després del sorteig fet aquesta setmana, Sakho i Willis es trobaran al mateix grup, que completen el Darussafaka, el Llemotges, el Hapoel Jerusalem, dos vells coneguts del Baxi de la temporada passada, el Türk Telekom i el Filou Oostende i un rival procedent de la fase prèvia. Cal recordar que el Burgos encara pot guanyar el torneig corresponent a la temporada passada, la fase final del qual s'ha de disputar a final de setembre.

Amb el no fitxatge de Derek Willis, el Baxi seguirà amb el suec William Magarity a la plantilla. El jugador encara té un any més de contracte amb el club, tot i que possiblement n'hauria sortit si hagués arribat Willis.