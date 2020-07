Jugant a futbol a la bombolla de Disney

El futbol ha tornat al país del món amb més casos de coronavirus. Amb la pandèmia desbocada i avançant sense control al seu voltant, en un estat de Florida que és dels més afectats, la Major League Soccer (MSL) ha reclòs els seus equips a Disney World, el gegantí complex d'11.000 hectàrees situat al sud-oest d'Orlando per poder disputar-hi un torneig que, d'una banda, serveix per celebrar-hi jornades que compten per a la lliga i, d'una altra, entregar al campió un bitllet per jugar la Champions de la Concacaf, la Confederació de Futbol d'Amèrica del Nord i Central.

El puig-reigenc Oriol Rosell explicava el març com estava mig confinat a Orlando en espera que arribés l'onada de contagis que va acabar arribant. Quatre mesos més tard, a pocs quilòmeters d'allà, ha jugat els dos primers partits del seu equip, Orlando City, amb dues victòries, contra Inter Miami (2-1) i New York City (3-1). El proper enfrontament serà la matinada de dilluns a dimarts davant de Philadephia Union. Tots els duels, en horari matinal (a les nou, hora local) o de nit (a partir de les vuit), es juguen en camps de futbol que habitualment són d'entrenament situats al complex.



Des de Sant Joan

Rosell explica que «som aquí des del 24 de juny. Ens van fer tot de proves els dies previs i ens van traslladar a un resort, en uns pisos i amb molt equipament per distreure'ns». Tot i que no ho tenen prohibit, «ens han recomanat que no coincidim als passadissos amb jugadors d'altres equips. Aquí ens trobem segurs, però sabem que si hi ha un contagi afecta tot l'equip». De fet, dues franquícies, Dallas i Nashville, ja no van poder iniciar el campionat perquè tenien massa casos positius a les respectives plantilles.

Tot i que es troben tancats i no juguen partits cada dia, Rosell explica que el dia passa ràpid. «Hi ha de tot, però quan entres en la rutina d'entrenaments ja no tens tant temps. Les sessions són a les vuit del matí, ens llevem molt d'hora. Després d'esmorzar faig tractament. Disposes d'una hora lliure o dues al matí, però vas a descansar, no tens ganes d'anar a la piscina que et toqui el sol una altra vegada. Quan tenim temps mirem de no desgastar-nos i llegir o mirar alguna pel·lícula».



L'única solució

Aquest confinament a la bombolla per jugar era l'única solució perquè «a fora, a Florida, estan batent rècords, com ara 13.000 contagiats en un sol dia. La nostra vida podria ser de casa a l'entrenament i prou, però si la parella d'algú o els pares han d'anar a treballar poden contagiar el jugador i aquest contagiar la resta de la plantilla. Han optat per aquesta solució perquè ens poden controlar més».

Un altre dels elements a tenir en compte és la calor que fa enmig del juliol a Orlando. El fet que el seu equip jugui a casa pot fer que hi estigui habituat, tot i que Rosell argumenta que «l'equip de Miami també ho està i ha perdut els primers partits. No crec que sigui un element determinant» a l'hora d'afrontar els partits, malgrat que «no t'hi acabes d'acostumar mai, a una calor i una humitat tan gran».

De moment, les coses li estan anant bé. «He hagut de posar-hi moltes hores extra a casa durant els últims mesos perquè tenia una petita lesió quan tot va començar. Poder treballar fort i veure que el que es fa dia a dia recompensa, està molt bé».

De moment, els queden unes setmanes a la bombolla. Després, la MLS vol reiniciar una lliga normal, tot i que, avui en dia, vistes les dades epidemiològiques del país, aquesta opció sembla llunyana.