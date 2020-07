El navarclí Nil Garrido entra en l'última llista de la temporada del Betis

El centrecampista navarclí Nil Garrido, exjugador del CE Manresa, de la Damm i del Gimnàstic de Manresa, amb el qual va actuar a Divisió d'Honor, va ser convocat ahir pel Betis de la màxima categoria de cara a l'intranscendent partit d'avui, a les 18.30, al camp del Valladolid, que tanca la lliga per a tots dos equips. Garrido va completar una llista de 27 jugadors en què no podien entrar elements del Betis B, perquè ahir jugava la promoció d'ascens a Segona B. Sembla complicat que pugui jugar, però rebre la primera convocatòria sempre és important. El Betis tindrà nou entrenador la temporada que ve, ja que ha fitxat el xilè Manuel Pellegrini, que rellevarà el director esportiu Alexis Trujillo, que s'ha assegut a la banqueta després de la destitució de Rubi.



Tres posicions per decidir

En l'última jornada, la d'avui, un Barça amb moltes absències i amb només dotze jugadors del primer equip, inclosos els porters, acaba de la manera més trista la lliga al camp d'un Alabès salvat.

Avui falta per determinar una plaça per acompanyar l'Espanyol i el Mallorca a Segona. Els blanc-i-blaus poden ser jutges ja que reben un dels implicats, el Celta, que ara estaria salvat amb un punt sobre el Leganés, que rep el Reial Madrid. També falten per decidir dues places europees entre la Reial Societat, el Getafe, el València, l'Athletic de Bilbao, el Granada i l'Osasuna.