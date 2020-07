Ruth Guerrero i la gent de la gestora tenen via lliure per dirigir el CE Manresa

No hi haurà eleccions a la presidència del CE Manresa. Ahir va finalitzar el termini de presentació de candidatures i només s'ha fet efectiva la que encapçala Ruth Guerrero, la que ha estat presidenta de la gestora els darrers mesos. Ella té precisament a la seva llista la resta de components de la junta provisional: Pere Arévalo, Txema Pulido, Francesc Sòria, José Luis Pérez, Manel Villaplana i David Luis. Si, com s'espera, aquesta candidatura és reconeguda per la junta electoral (dimarts 21 de juliol), Ruth Guerrero quedarà directament proclamada presidenta de l'entitat.

Això és així perquè ni José Luis Correa ni Ramon Llorente, dos socis que havien sospesat la possibilitat de presentar-se, al final s'han desdit de voler dirigir el CE Manresa i no han tirat endavant les seves candidatures.

José Luis Correa, com va manifestar a l'assemblea de convocatòria de les eleccions, ha mostrat fins a darrera hora interès a formar una junta conjunta amb la candidatura de Ruth Guerrero. Després d'algunes trobades i contactes, no ha quallat aquesta possibilitat i Correa, després d'avaluar-ho-ho amb la seva gent, tampoc no ha optat per presentar-se independentment de la gestora. Correa ha dit que «ho hem valorat i ens ha semblat que ara no és el moment perquè hi ha molt poc temps per fer els canvis que s'haurien de fer. Espero que aquesta nova junta vetlli pel club i mantingui el primer equip on li pertoca. Pel que fa a la junta unificada, he vist molt poca predisposició per la seva part».

D'altra banda, Ramon Llorente, uns anys secretari del CE Manresa amb Arcadi Prat i Teresa Puigbó, havia sospesat presentar-se, però al final també s'ha desdit (el 2011 va retirar-se d'una pugna amb la candidatura conjunta de Correa i Vilaseca). «Aquesta nit passada no he dormit pensant en si presentar-me o no. Al final, davant els entrebancs que he tingut, he pensat que el millor era no fer-ho. El darrer detall de les irregularitats que s'estan fent és que aquest dissabte, darrer dia per poder presentar candidatures, em van comentar des de la gestora que les oficines del Nou Estadi estarien tancades i que si volia fer efectiva la meva candidatura ho havia de fer amb una carta certificada a Correus. Això no és seriós», comentava ahir a Regió7 Ramon Llorente, i va afegir que «em feia molta il·lusió presentar-me, més que res perquè penso que els socis han de poder participar en unes eleccions. Quants anys fa que no n'hi ha? Jo vaig ser secretari en una etapa on tot funcionava millor que ara i va destacar La Bruixa d'Or com a espònsor. El meu pare també havia estat secretari en l'època de Ricard Oliva com a president. Jo vaig ser jugador d'un club que m'estimo molt. Quan vaig saber que un grapat d'equips de la base no podien jugar per impagaments arbitrals, no m'ho podia creure; és imperdonable i em va saber molt greu. Veig molt descontrol. Tampoc vaig trobar normal la marxa del tècnic Andreu Peralta. També és cert que no he tingut prou temps per planificar una junta amb la gent que sempre m'ha donat suport».