Segona victòria consecutiva del català Albert Arenas a Moto3

El gironí Albert Arenas (KTM) ha aconseguit la seva segona victòria consecutiva a l'imposar-se al Gran Premi d'Espanya de Moto3 que s'ha disputat al circuit Ángel Nieto de Jerez de la Frontera i que el consolida com a líder en la més petita de les categories.





Arenas ha esperat el moment magistral en l'últim revolt de l'última volta per superar "pel lloc" a tots els seus rivals, entre els quals John McPhee va acabar per terra just en aquell punt en haver de forçar en excés la trajectòria.Deu pilots han quedat després de la selecció final i en l'última volta, com era d'esperar, han començat les hostilitats entre tots ells amb Arbolino líder, però Albert Arenas ha superat John McPhee, que ha caigut en l'últim revolt, i se n'ha anat a per Arbolino, a qui ha superat magistralment al revolt de Jorge Lorenzo, l'últim del circuit, pel millor lloc d'aquesta, el que li ha garantit la seva segona victòria consecutiva i la cinquena de la seva carrera esportiva.Raúl Fernández (KTM) ha aconseguit la sisena posició final, amb Jaume Masiá (Honda), desè, Jeremy Alcoba (Honda), catorzè, Alonso López, quinzè, i Sergio García dissetè."Aquesta cursa ha estat molt dura per la calor i perquè el pneumàtic del darrere amb el compost tou lliscava molt, però segons anaven gastant-se els pneumàtics ha anat millorant el rendiment i per això a la fi puc estar molt satisfet", ha indicat Arenas, pilot de l'equip de Jorge Martínez "Aspar"."Hem canviat alguna cosa durant el warm up i he començat els mateixos treballant només per a carrera, per trobar el que ens feia falta i sabia que si feia el correcte en el moment adequat podria aspirar a la victòria i així ha estat", ha reconegut Arenas.En referir-se a l'intens final de carrera, Albert Arenas ha explicat que havia estat capaç "d'avançar per l'exterior perquè Arbolino estava fent-ho molt bé i també McPheee." Però he esperat la meva oportunitat al final i he pogut entrar per l'interior del revolt per aconseguir la victòria".