El Valladolid s'apunta a la LEB Or i el Gipuzkoa manté el pols amb l'ACB

El Carramimbre CBC Valladolid, primer classificat de la lliga LEB Or fins al moment de la inter-rupció de la competició per la pandèmia i amb tots els drets esportius adquirits per pujar a l'ACB, sembla que renuncia a la màxima categoria. Els castellans s'han tornat a inscriure a la LEB Or davant de les poques opcions que li queden per confirmar l'ascens des del punt de vista burocràtic i econòmic. Per contra, el segon classificat, el Gipuzkoa, continua reclamant els seus drets d'ascens, per als quals reuneix tots els requisits, amb la qual cosa tot sembla abocar a una lliga de dinou equips.

Tot i que la inscripció del Valladolid no comporta necessàriament la seva renúncia a l'ACB, el cert és que l'entitat, que es pretenia fusionar amb el Reial Valladolid de futbol, tampoc no ha fet passes en direcció a pujar de categoria. De fet, dies enrere va confirmar el fitxatge de Greg Gantt, un escorta que afrontarà la seva segona etapa al club i sense perfil de jugador d'ACB.

Per contra, qui sí que ho té tot a favor per ascendir és el Gipuzkoa. El fet d'haver pujat un any després de baixar provoca que l'entitat donostiarra sí que compleixi els requisits. El seu consell d'administració va emetre una nota apressant l'ACB a admetre'ls per tal de començar a preparar una temporada que sembla que començarà abans de l'habitual. Si hi ha una lliga de dinou, caldrà saber si canviarà el format del torneig.