Aquesta setmana torna cap a l'estat d'Indiana

Després d'uns mesos a Manresa, Estel Puiggròs tornarà a viatjar als Estats Units en el decurs d'aquesta setmana. Explica que «vull iniciar-hi la rehabilitació un cop hagi passat una quarantena de quinze dies que imposen a tothom qui hi arriba. Com més aviat l'enllesteixi, millor». No té por del virus, ja que «a la universitat segueixen les normes i sembla que ho tenen tot força controlat».