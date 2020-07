El Barça diu adeu passejant sota la calorada vitoriana

Amb tot el peix venut, el Barça va acabar la lliga fent bona cara i apallissant l'Alabès en un partit en què van jugar perquè Leo Messi incrementés el seu nombre de gols en aquesta lliga i assegurés el pitxitxi. L'Alabès, que dijous s'havia salvat amb una victòria al camp del Betis, encara tenia menys ganes de disputar el partit sota la calorada de més de trenta graus d'ahir a la tarda a Vitòria i va renunciar a plantar cara. Tot i el triomf, caldrà veure en els propers dies si el tècnic blaugrana, Quique Setién, aguanta fins a la disputa de la tornada dels vuitens de final de la Champions, el dia 8 contra el Nàpols al Camp Nou.



Tres pals en quinze minuts

De seguida es va veure que el Barça no tindria oposició i va estavellar tres pilots als pals, mitjançant Riqui Puig, Arturo Vidal i Messi en només un quart d'hora de partit. El primer gol va trigar una estona més a arribar i va ser en una pilota introduïda a l'àrea per Messi que va rematar a la primera Ansu. Aquí es va acabar la mínima resistència basca i, després d'una errada de Suárez, tot sol davant de Roberto, a passada de Riqui Puig, Messi va anotar el segon després d'una bona acció del jove mig de Matadepera. Encara abans del descans va arribar el tercer, en una virtuosa combinació entre Messi i Alba que va rematar de cap Luis Suárez.

A la represa, com que alguns jugadors estan lesionats i d'altres es van esborrar del partit forçant cinquenes targetes, com Piqué, Rakitic i Junior, Setién només va poder fer tres canvis. Va ser en una altra assistència de Riqui Puig quan Semedo va batre a boca de canó Roberto. Encara faltava un altre gol, a un quart d'hora del final, amb una centrada d'Alba que va rematar Messi, que aconseguia el seu 25è gol a la lliga. Petit somriure per esborrar el fracàs abans d'afrontar Europa.