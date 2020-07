El Chelsea aixafa el United i jugarà la final contra l'Arsenal

El Chelsea i l'Arsenal no hauran de viatjar gaire per disputar el proper 1 d'agost la final de la Copa d'Anglaterra a Wembley, el mateix escenari en el qual aquest cap de setmana han eliminat els dos conjunts de Manchester. Si dissabte va ser l'Arsenal qui va eliminar el City per 2-0, amb dues anotacions del gabonès Pierre-Emerick Aubameyang, ahir va ser el Chelsea qui no va tenir gaires dificultats per desfer-se d'un United que semblava en bona forma a la lliga, però que ahir no va ser rival per a la formació que dirigieix Frank Lampard.

El Chelsea va vèncer per 1-3 en un duel marcat per la lesió de Bailly al final del primer període. Aquesta va obligar a descomptar molt temps i, en aquest afegit, Olivier Giroud va anotar el primer gol. Just a l'inici de la segona, Mason Mount va fer el segon i, un quart d'hora abans del final, Harry Maguire es va fer el tercer abans d'hora. En el tram final, el portuguès Bruno Fernandes va anotar, de penal, el gol de l'honor per al conjunt de Solskjaer. Abans de la Copa encara els falten a tots dos equips dues jornades de lliga.