El corredor de Puig-reig Cristofer Bosque venç a la crono de la Vall de Lord

Cristofer Bosque va guanyar per una estreta diferència francesc lladó

El ciclista de Puig-reig Cristofer Bosque, de l'equip Biking Point, va aconseguir la victòria en la contrarellotge corresponent a la Copa Catalana internacional que es va disputar a la Vall de Lord, tercera de l'any. Va ser un cursa especial, reinventada després de l'esclat de la pandèmia, i la primera en quatre mesos.

El resultat en categoria masculina va ser molt ajustat i Bosque, que va marcar un estratosfèrica registre de 39 minuts i 16 segons, va guanyar per només 5 segons el jove Jofre Cullell (Megamo)( i per 35, Dídac Carvacho, de l'Irontech.

Bosque va destacar que «en una situació extraordinària com aquesta hi havia moltes incerteses, però les sensacions que he tingut han estat molt bones».

En la categoria femenina, la més consistent de totes va ser Clàudia Galícia, també del Megamo, que va vèncer amb un temps de 43.20. Ningú no es va poder acostar a la marca de la catalana, que va deixar en segon lloc Txell Figueras, del MMR Factory Racing, i Sara Gay, del Biking Point, però totes dues molt lluny, a 1.29 i 1.30, respectivament.



Líder del campionat

En la classificació general de la Copa Catalana, Bosque té ara 323 punts i és a davant d'Henrique Avancini (300) i Thomas Griot (283). Les restriccions en la presència de corredors internacionals en aquesta cita l'ha beneficiat, però ja havia fet bons restultats en les dues proves passades, tot i que sense arribar a la fita d'aquest cap de setmana.

En d'altres categories també hi va haver bones posicions de corredors de casa nostra. Va ser el cas del màster 40, en el qual Melcior Faja, del Navarcles, va acabar quart i Josep Ito, de l'Avià, va finalitzarà setè.