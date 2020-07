Ferran Costa i el Terrassa queden a un partit de retornar a Segona B

Qui serà l'entrenador del CE Manresa la temporada que ve, Ferran Costa, és a un partit d'ascendir amb el Terrassa a Segona Divisió B. Costa, que encara és el segon entrenador dels egarencs, un conjunt dirigit per Xavi Molist, va veure com la formació vermella s'imposava per 1-0 a l'Europa en la segona semifinal de la promoció d'ascens, que es juga a Badalona. Un gol de Carlos Garcia al minut 46 va donar l'accés a la final al vallesans, que jugaran el proper cap de setmana contra l'Hospitalet. Els riberencs van empatar a zero gols contra el Sant Andreu, però van fer valer la seva millor classificació a Tercera Divisió fins al moment en què el campionat va ser aturat pel confinament.



Sabadell i Barça B, endavant

En la promoció d'ascens a Segona Divisió, el Sabadell i el Barça B van passar a la propera ronda. Els arlequinats van necessitar el penals per derrotar l'Atlètic de Madrid B i el filial va vèncer el Valladolid Promesas per 3-1, amb dos gols de Konrad i un de Monchu.