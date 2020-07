France Football no concedirà la Pilota d'Or 2020 per manca de condicions justes

Cap jugador ni cap jugadora podrà guanyar aquest any 2020 la Pilota d'Or que atorga la revista francesa France Football. la decisió no de no concedir els seus tradicionals guardons es deu a la «per falta de condicions justes suficients per fer-ho. En circumstàncies excepcionals, disposicions excepcionals», va assenyalar la publicació a la seva pàgina web aquest dilluns.

Entre les seves raons per a aquesta decisió, la revista considera que «un any tan únic no pot, i no deu, ser tractat com un any ordinari» i que «en cas de dubte, és millor abstenir-se de persistir», i que el seu trofeu « transmet valors, com l'exemplaritat, la solidaritat i la responsabilitat, a més de l'excel·lència esportiva per si sola».

France Football recorda que «no s'ha pogut preservar aquest any la igualtat que ha de prevaler per a la concessió d'aquest guardó ja que alguns jugadors van veure la seva temporada interrompuda radicalment, altres no. Llavors, com podem comparar el incomparable?», adverteix. A més, tampoc desitjaven posar «un asterisc indeleble en la llista de premis com a trofeu guanyat en circumstàncies excepcionals a causa de la crisi de la covid-19.El parèntesi no ens encanta, però ens sembla el més responsable i lògic».