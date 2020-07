Els gimnasos, indignats amb el tancament a Barcelona i l'àrea metropolitana

Els gimnasos han mostrat la seva estupefacció i indignació amb les noves mesures del Govern que els obliga a tancar dues setmanes a Barcelona i primera corona metropolitana arran dels rebrots de coronavirus. "Estem perplexos i confusos. Seguim escrupolosament tots els protocols d'higiene i seguretat que el Procicat ens va donar al seu moment", ha assenyalat el director general de la cadena DIR, Ramon Canela, que considera que el Procicat hauria de mirar cap a altres sectors per buscar l'origen de l'augment de contagis de covid-19. "Està errant el tret", ha afirmat Canela, que no dona els 15 dies per perduts i confia en les gestions amb l'Ajuntament de Barcelona i la Secretaria General de l'Esport per poder tornar a obrir "en 3 o 4 dies".

De moment, la cadena Dir –amb 20 clubs només a la ciutat de Barcelona- informa als seus clients que a partir d'avui dilluns 20 de juliol els centres de fitness i de ioga estan tancats a la capital catalana. "Creiem fermament que l'esport és salut. Per això estem portant a terme tots els tràmits sol·licitats per part de la Generalitat de Catalunya, Protecció Civil i Procicat per tal de tornar a obrir les nostres instal·lacions tan aviat se'ns autoritzi a fer-ho", s'indica al seu compte de Twitter. "Aquest tancament prematur ens està perjudicant molt fort i podria significar greus pèrdues econòmiques", ha constatat el director general de la cadena DIR, que fa unes setmanes va calcular que la crisi del coronavirus li ha fet perdre un 30% dels socis en grans centres com el DIR Diagonal.

"La gent lògicament ja ha pagat la seva quota de juliol i voldrà un reintegrament", ha continuat Canela. "A Barcelona entre 400.000 i 500.000 persones fan activitat física en centres esportius. Amb quotes entre 30 i 40 euros i 15 dies de tancament, calcula les pèrdues econòmiques", ha reflexionat en veu alta el director general de la cadena DIR. No obstant això, Canela espera que les gestions a través de la regidoria d'Esports de Barcelona arribin a bon port. "Són els primers que estan molestos i indignats perquè consideren que no és adient l'actitud que ha pres el Procicat", ha desvetllat el director general de la cadena de centres de fitness.

"El Procicat s'ha posat en un jardí que no li farà cap favor perquè perd autoritat", ha sentenciat Canela, que igualment pronostica una temporada 2020 amb uns resultats econòmics desastrosos. "Gimnasos, hotels i restaurants podem dir que hem ingressat zero durant una tercera part de l'any. I els ajuts tampoc és que hagin arribat. La situació és una mica caòtica i preocupant", ha conclòs el director general de la cadena de gimnasos DIR.