Hamilton guanya a Hongria i ja domina amb mà de ferro

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va guanyar ahir el Gran Premi d'Hongria, tercera cita del mundial de Fórmula 1, en liderar de principi a fi la cursa i superar el neerlandès Max Verstappen, amb Red Bull, i el seu company d'equip, el finlandès Valtteri Bottas. És la segona victòria seguida després del Gran Premi d'Estíria i, a més, en fer la volta ràpida en l'últim gir, va sumar un punt més a la general.

En aquesta, Hamilton té ara cinc punts de diferència sobre Bottas i trenta respecte de Verstappen. El madrileny Carlos Sainz, amb McLaren, ahir va rascar un punt en acabar en desena posició i ara és novè del campionat, amb 14.



Vuitena victòria

La d'ahir va ser la vuitena victòria de Hamilton a Hongria, a un dels seus circuits favorits, en què és molt complicat avançar i en què obtenir la pole position fa tenir moltes butlletes per guanyar la cursa. Qui va fallar va ser un Bottas que va errar en la sortida, en què va ser superat per Lance Stroll i per Max Verstappen. El neerlandès, que havia tingut problemes en la volta de formació, va tancar la porta del finlandès en tot moment. Van completar els cinc primers llocs el sorprenent Stroll i el Red Bull d'Alexander Albon.