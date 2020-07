L'últim regal del VAR al Madrid envia a Segona el Leganés del sallentí Ruibal

El Leganés, l'equip que aquesta temporada havia resistit que li prenguessin els dos davanters en el mercat d'hivern, havia fet nou punts en els últims tres partits i havia arribat amb vida a l'última jornada, ho ha aguantat tot menys el VAR i els seus ajuts al Reial Madrid. El conjunt del sud de la capital espanyola, que té a les seves files el sallentí Aitor Ruibal, titular ahir, i també el preparador físic berguedà Pol Lorente, va quedar a un gol de salvar-se. Al final, qui es quedarà a Primera serà el Celta, tot i patir moltíssim i només empatar (0-0) al camp de l'Espanyol.

I el gol que li faltava al Leganés podria haver arribat a quatre minuts del final, quan amb 2-2 al marcador contra un Reial Madrid ja campió, el davanter blanc Luka Jovic va tocar clarament la pilota amb el braç a l'àrea amb la intenció de tocar-la. Ni el col·legiat del partit, l'inefable Cuadra Fernández, ni el del VAR van indicar res i el Leganés és de Segona.

Abans, el Madrid s'havia avançat amb un gol de Ramos, empatat per Bryan Gil. L'1-2 d'Asensio va tornar a ser igualat per Assalé. El setge blanc-i-blau a l'àrea madridista va ser inútil. A Cornellà, el Celta va empatar en un duel en què el col·legiat, Cordero Vega, va haver de necessitar el VAR per anul·lar un gol d'Embarba perquè ni ell mateix s'havia adonat que havia interceptat la pilota amb la cama dreta.



Granada i Reial, a Europa

L'altra lluita d'ahir era per anar a la Lliga Europa. Ja ho havia aconseguit el Vila-real i ahir també hi va entrar el Granada després de superar el seu botxí a la Copa, l'Athletic de Bilbao, per 4-0. Els gols de Soldado, Puertas, Carlos Fernández i Montoro classifiquen els andalusos, tot i que hauran de disputar prèvies. L'altre classificat és la Reial Societat gràcies a un gol de Januzaj, que li va permetre empatar a un gol al Wanda Metropolitano contra l'Atlètic. Per contra, en queda fora el Getafe, a qui un altre àrbitre desastrós, De Burgos Bengoetxea, va anul·lar tres gols al camp del Llevant, un d'increïble a Ángel, i a més va fallar un penal. Els valencians, davant de tantes facilitats, van acabar guanyant amb un gol de Coke.