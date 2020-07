Márquez es trenca un braç en caure mentre remuntava en l'estrena a Jerez

El campió del món de MotoGP, Marc Márquez, serà operat demà d'una fractura a l'húmer del braç dret després d'una espectacular caiguda mentre estava remuntant en el Gran Premi d'Espanya, primera prova del campionat, que es va córrer ahir a Jerez. És probable que Márquez no pugui córrer el Gran Premi d'Andalusia de la setmana que ve i, tenint en compte que sembla que el mundial serà molt curt, se li compliquen les possibilitats de renovar el títol.

Márquez, que sortia tercer, ja va tenir un ensurt en les primeres voltes. Quan liderava la prova, va estar a punt de caure i va haver de controlar la moto per fora del traçat de manera miraculosa. Hi va tornar en últim lloc i va iniciar una espectacular remuntada. Quan faltaven sis voltes i era tercer, darrere de Maverick Viñales, va caure tot sol, va saltar per davant de la moto i aquesta li va impactar al braç mentre tots dos patinaven fora de l'asfalt.

En la part esportiva, la victòria va ser per al frances Fabio Quartararo, que va fer valer la seva pole i la caiguda de Márquez. Viñales va acabar segon i el tercer lloc va ser per a l'italià Andrea Dovizioso. En les altres dues categories, en Moto3 va tornar a guanyar el gironí Albert Arenas, davant del japonès Ogura i del britànic McPhee, i en Moto 2, triomf per a l'italià Luca Marini, que va superar el japonès Nagashima i el madrileny Jorge Martín.