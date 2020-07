El Deportivo-Fuenlabrada és suspès pel positiu de sis jugadors del conjunt madrileny

El partit entre el Deportivo de la Corunya i el CF Fuenlabrada de l'última jornada de LaLiga SmartBank i que s'havia de jugar aquest vespre, ha estat suspès a causa de 6 casos de coronavirus a la plantilla de l'equip madrileny, si bé la resta de la jornada segueix endavant.

En una decisió de Laliga i de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), amb mediació de el Consell Superior d'Esports (CSD), s¡ha optat per cancel·lar únicament el duel entre Deportivo i Fuenlabrada, malgrat ser clau per a la classificació del 'play-off' d'ascens com per al descens.