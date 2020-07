El CE Manresa farà demà un homenatge a un exjugador seu, Joaquim Hernández

ARXIU PARTICULAR

Joaquiim Hernández amb el seu fill Xavi ARXIU PARTICULAR

En el marc del Campus Xavi, el CE Manresa farà demà al migdia un homenatge a l'exjugador de l'entitat Joaquim Hernández (pare de l'exfutbolista del Barça Xavi), a les instal·lacions del Nou Estadi del Congost. Hernández va jugar en dues etapes en el CE Manresa, del 1974 al 1976 (anys de llums i ombres sota la presidència de Ricard Oliva) i posteriorment, abans de la seva retirada amb 37 anys, del 1981 al 1984, en tots els casos al vell camp del Pujolet.

Joaquim Hernández visitarà els nens que participen en un nou torn del Campus Xavi i rebrà la visita d'alguns dels seus excompanys, sobretot del seu segon pas per l'entitat. El CE Manresa, amb aquest acte vol reconèixer el paper de la família Hernández amb l'entitat. Primer amb el pare com a jugador i en l'actualitat amb un dels seus fills, el Xavi, confiant en el Congost com una de les seus del seu campus.