La saltadora Ona Bonet veu el seu futur atlètic des de l'alçada

La manresana Ona Bonet (Avinent Manresa) va viure un 2019 especial esportivament parlant. La seva progressió com a atleta la va portar a assolir dos rècords d'Espanya en salt d'alçada. El mes de juny del 2019 va establir la millor marca estatal sub-14 amb 1,65 metres en el marc dels Campionats de Catalunya a l'aire lliure celebrats a Lleida. Al desembre superava el llistó en 1,73 m, en uns controls a Sabadell, que representava el rècord d'Espanya sub-14 en pista coberta i el límit català sub-16. Aquestes dues fites van fer que el mes de juny d'enguany fos distingida com a millor atleta catalana de la seva edat. Això, malgrat que la Diada de l'Atletisme Català, on s'han d'entregar els premis, va haver de ser ajornada per la covid-19.



L'interès d'Ona Bonet per l'atletisme té arrels familiars. «El meu pare i el meu germà, amb el qual ens portem set anys, feien atletisme i jo molts cops els anava a veure. Quan tenia entre 5 i 6 anys em van apuntar a l'Escola Manresana d'Atletisme (del CA Manresa) i la meva monitora, Alba Gallardo, em va empènyer i em va motivar per fer alçada i llargada, perquè pel meu físic em veia possibilitats, tot i també m'agradava la velocitat. En algun moment m'he plantejat fer proves combinades. Ara, com a sub-16, tinc la Maria Alba Martí d'entrenadora i ens centrem a entrenar els salts i la velocitat, tot i que els millors resultats estan venint de l'alçada».

Una temporada atípica



Si bé el 2019 va ser molt gratificant per a Ona Bonet, aquest 2020 no ho es tant, sobretot perquè la crisi del coronavirus està entorpint, i molt, la temporada atlètica. Després del confinament a casa, l'atleta manresana ha pogut entrenar-se tres dies per setmana amb grups reduïts d'atletes. Això per preparar les competicions que es preveuen per a la tardor, moltes de les quals ajornades aquest estiu, com és el cas de l'estatal sub-16. A causa de la seva joventut, Ona Bonet encara no ha tingut possibilitats de participar amb l'equip absolut de l'Avinent Manresa a la lliga de clubs de Primera Divisió. La titularitat és per a Sofia Zorrilla, encara que en les fases en les quals competeixin dues atletes ja pot tenir opció.



Respecte a la possibilitat d'anar becada al CAR de Sant Cugat, on hi ha la seva companya Mònica Clemente, l'atleta manresana admet que «un dia ja vaig anar a veure les instal·lacions; evidentment que m'agradaria anar-hi, però més endavant».

Evolució molt gran de marques



Si tenim en compte les marques, l'evolució d'Ona Bonet en el salt d'alçada és molt positiva. En la categoria sub-10, la seva millor marca era d'1,36 m; en sub-12, d'1,45 m; i en sub-14, els esmentats 1,73 m realitzats a Sabadell.