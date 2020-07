El surienc David Gallego és el nou entrenador de l'Sporting de Gijón

El surienc David Gallego, de 48 anys, serà el nou entrenador de l'Sporting de Gijón la temporada vinent, després que el conjunt asturià decidís no continuar amb el serbi Miroslav Djukic a la banqueta. Serà la primera experiència de Gallego a la banqueta després de ser destituït per l'Espanyol l'octubre passat, després d'una derrota contra el Mallorca.

Aquesta contractació pot provocar que Gallego s'enfronti a l'equip amb el qual va començar la temporada passada, ja que l'Espanyol, finalment, no va sobreviure a la corrua d'entrenadors que van rellevar Gallego (Machín, Abelardo i Rufete) i va acabar perdent la categoria. A Gijón, l'aspiració serà retornar el club, composat per joves jugadors, a la màxima categoria. Segurament, l'experiència positiva del bagenc en les categories inferiors de l'Espanyol ha provocat aquesta aposta per part de la directiva asturiana.

Gallego arriba a Gijón acompanyat de Toni Clavero, exresponsable de l'àrea condicional i de l'sports science espanyolista, i d'Eduardo Domínguez, que serà el nou preparador físic de l'Sporting. Avui, a les dotze del migdia, serà la presentació a la sala de premsa del Molinón, de manera telemàtica.