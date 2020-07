Torres, Nájar i Uber, tres escaquistes del Catalònia-Joviat als estatals d'edats

Del 15 de juliol al 22 d'agost se celebren a Salobreña (Granada) els Campionats d'Espanya d'escacs d'edats 2020 en les categories de sub-8 a sub-18. Tres escaquistes de l'Escacs Catalònia-Joviat hi participaran: Guillem Torres en sub-8, becat per la Federació Catalana d'escacs com a jugador català amb més ELO de la seva categoria; i Oriol Nájar i Hugo Uber en categoria sub-10.

Els campionats estaran marcats per les estrictes mesures sanitàries, de neteja i desinfecció, necessàries per rebaixar al mínim el risc de contagi de la covid-19. A causa de la incomoditat que aquestes mesures poden ocasionar als jugadors, inclosa l'obligació de dur mascareta durant totes les partides, la durada d'aquestes partides serà inferior a l'habitual.

Un altre efecte de la covid-19 sobre el campionat seran les nombroses baixes de jugadors que han decidit no desplaçar-se a la localitat andalusa. El Catalonia-Joviat no n'ha quedat al marge i destacats escaquistes com Dan Clotet i Joan Pérez han decidit no prendre-hi part.

El primer a engegar ha estat Guillem Torres a la categoria sub-8. Torres va sortir primer en el rànquing de 58 inscrits però dues derrotes inicials el van deixar sense opció de podi. Al final va totalitzar cinc punts i va classificar-se en dissetena posició en una classificació dominada pel madrileny Álvaro Torres, amb un ple de vuit punts.

La categoria sub-10 es disputa des d'ahir fins dissabte, amb 9 rondes de 75 minuts amb 30 segons d'increment per jugada. Oriol Nájar i Hugo Uber són els representants del club manresà, ambdós amb bones possibilitats de fer un bon paper. Nájar s'estrena a la categoria, mentre que Uber és al seu segon any de sub-10.