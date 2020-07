El CE Manresa fa una mirada al passat amb el reconeixement a Quim Hernández

Aquest acte d'avui, més enllà del que representa el Campus Xavi per a nosaltres, ha de servir per a futures generacions perquè vegin que alguna cosa hi ha al darrera, i que no tot és present o futur.». Amb aquestes paraules, Ruth Guerrero, que s'estrenava oficialment com a presidenta del CE Manresa, donava la benvinguda als participants en el reconeixement que avui al migdia s'ha fet a l'exfutbolista del club, Quim Hernández (72 anys), pare de l'exjugador del Barça Xavi, donant valor d'aquesta forma al passat de l'entitat. Francesc Sòria, portaveu del CE Manresa, i en la introducció, va parlar de la simbologia de l'homenatge, tenint en compte que 40 anys després, més o menys, del comiat com a jugador de Quim Hernández en el CE Manresa, el club blanc-i-vermell acull el campus que porta el nom del seu fill Xavi.

En l'acte d'avui el CE Manresa ha obsequiat Quim Hernández amb dues samarretes una amb el seu nom i l'altra amb el de Xavi, i les dues amb el número 6. Quim Hernández, després de donar l'enhorabona a Ruth Guerrero i de dir que ja podien fer socis a ell mateix i al Xavi, ha comentat que «vaig estar cinc anys al CE Manresa; jo sempre prioritzava la família abans que els diners, i per tant no vaig voler marxar mai de casa, malgrat que havia tingut ofertes importants».

Van acompanyar Quim Hernández diversos excompanys seus com ara Miguel Porcel, Manel Martínez, Ramon Costa, Toni Magem o Toni Narváez; també van ser-hi altre gent relacionada en un moment o altra de la història del CE Manresa. En nom dels jugadors, Manel Martínez ha dit que «la majoria érem molt joves i els veterans, com el cas del Quim Hernández, més que ser els nostres referents esportius, que també, els teníem molt ben considerats per la seva qualitat humana».

Quim Hernández va jugar en dues etapes al CE Manresa. En la primera, amb llums i ombres, del 1974 al 1976, quan el club manresà disposava d'una de les seves millors formacions de jugadors, amb ascens a Tercera Divisió inclòs (no hi havia Segona B) però amb impagaments posteriors per part del president Ricard Oliva que va fer que el club anés pel pedregar uns quants anys. La segona etapa de Quim Hernández al CE Manresa va ser els anys del 1981 al 1984, acomiadant-se del futbol com a jugador als 37 anys. «Vaig gaudir molt perquè érem un grup d'amics».

Al final de l'acte, Quim Hernández s'ha avingut a respondre les preguntes dels nens i nenes que aquesta setmana participen en el Campus Xavi al Congost.