El CE Manresa fa un reconeixement a l'exfutbolista del club Joaquim Hernández, avui

arxiu particular

Joaquim Hernández amb Xavi arxiu particular

En el marc del Campus Xavi, el CE Manresa farà aquest migdia un homenatge a l'exjugador de l'entitat Joaquim Hernández (pare de l'exfutbolista del Barça Xavi), a les instal·lacions del Nou Estadi del Congost. Hernández va jugar en dues etapes al CE Manresa, del 1974 al 1976 i posteriorment, abans de la seva retirada als 37 anys, del 1981 al 1984, al Pujolet.

Joaquim Hernández visitarà els nens que participen en un nou torn del Campus Xavia Manresa i rebrà la visita d'alguns dels seus excompanys com a futbolista del CE Manresa, sobretot del seu segon pas per l'entitat.



Ruth Guerrero, ratificada

Tal com s'esperava, la junta electoral va validar ahir la candidatura de Ruth Guerrero a les eleccions a la presidència del CE Manresa com l'única presentada. Comunicada també a la Federació Catalana, i d'acord amb els estatuts, la llista de Guerrero serà junta provisional fins dissabte, quan es constituirà junta directiva de facto per als propers sis anys.