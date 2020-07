El CE Sallent està esperant confirmar el nou president

El CE Sallent viu un moment de canvi. Un cop esgotat el mandat de la junta de Ramon Besora, i sense intenció d'aquesta de ser reelegida, l'entitat està esperant poder confirmar el relleu. En principi, l'única candidatura interessada a fer-se càrrec del CE Sallent és la que encapçala Dani Tarradellas, una persona relacionada amb el club perquè hi té dos fills jugant al futbol base. Ahir, però, va sorgir el nom de David Sala com una possible segona opció.

La directiva de Ramon Besora ha deixat un superàvit de més de 16.000 euros , que podria ser una quantitat més elevada, ja que falten algunes esponsoritzacions per cobrar. El que també deixa l'anterior junta és la problemàtica de la concessió del camp municipal després d'esgotar-se el termini de 50 anys de l'anterior conveni, i tenint en compte que el consistori sallentí sembla que vol equiparar el CE Sallent amb l'altra entitat de futbol de la població, el CF Estación, que té l'equip a Tercera Catalana després de l'ascens d'aquesta campanya.

Per negociar amb l'Ajuntament sobre el nou conveni, en l'assemblea de socis del dia 11 de juliol, el CE Sallent va crear una comissió que encapçala Josep Besora. Encara ahir comentava que «la meva posició és totalment radical i seré inflexible. Tenim una història i ens mereixem ser els gestors de la instal·lació esportiva; no ens avenim a compartir la publicitat, el bar, etc.; ara bé, si el plantejament que ens faci l'Ajuntament, i que de moment desconeixem de forma oficial, a l'assemblea del club ja li està bé, endavant, però hem de lluitar per uns drets adquirits, com passa en totes les poblacions. També vull deixar clar que no tenim res en contra del CF Estación, però entenem que nosaltres som el club representatiu del poble». Josep Besora afegia que «vam entrar una instància sol·licitant una reunió amb el regidor d'Esports, però encara no ens han convocat».