El CT Precisió Manresa ha tornat a la competició amb la Copa RFEDETO BR-50

El Club Tir Precisió Manresa va iniciar diumenge la seva activitat esportiva després del confinament i amb les més estrictes mesures de seguretat per la covid-19.

Va tenir lloc la Copa RFEDETO BR-50 organitzada per la Federació Espanyola de tir olímpic. En la primera fase d'aquesta competició, puntuable per al Campionat d'Espanya que tindrà lloc els dies 10 i 11 d'octubre a Avilés (Astúries), els tiradors més destacats del CT Precisió Manresa van ser, en varmint pesant, Josep Perarnau, primer classificat amb 749, 44 punts, i Mercè Mas, quarta amb 746,44. El segon lloc va ser per a Francisco Javier Reyes (747,45), el tercer per a Mariona Garcia (746,46), i el cinquè per a Francesc Jorba (644,37).

En varmint lleuger, la tiradora Anna M. Herrera, també del CT Precisió Manresa, va quedar primera amb 742,34 punts, seguida de Josep Poquet (741,35), Jacint Morera (729,21), Joaquim Delisau (729,21) i Olga Puig (720,22).