Èxit de participació a l'OK Estiu organizat per l'Igualada Femení

L'Igualada Femení HCP ha celebrat amb un èxit rotund la primera edició de l'Ok Estiu, que ha aglutinat tecnificacions i iniciació al patinatge i a l'hoquei patins. Jugadores i porteres d'Igualada i comarca, i de la resta de la geografia catalana, han gaudit de la nova activitat, que ha tingut prop de 120 inscripcions al llarg de les tres primeres setmanes de juliol. A les tecnificacions s'hi han sumat, com a entrenadores, destacades jugadores, com la igualadina Maria Díez Peke, Anna Casarramona, Pati Miret, Marta Borràs i també la fins fa poc entrenadora i directora esportiva del club, Maria Fernández Pulgui, que es van sumar al quadre tècnic format per Marina Salanova, jugadores dels equips sèniors, sota la coordinació de l'entrenador del club, Manel Cervera. La setmana del 17 al 21 d'agost, totes les jugadores del club es prepararan per encarar amb les millors garanties físiques i tècniques una temporada que per al club igualadí serà històrica.