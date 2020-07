Més experiència en la direcció del Baxi

Diuen que els equips, de qualsevol especialitat, és bo que tinguin una barreja d'experiència i joventut, d'elements veterans i nous. Si aquesta recepta és eficaç, el Baxi Manresa 20-21 té bones bases. Ahir va fer oficial l'arribada de Jonathan Tabu, base congolès amb nacionalitat belga, que l'octubre farà 35 anys i que té una llarga experiència al bàsquet continental, entre la qual a tres conjunts de l'ACB, el Saragossa, fa força temps, i més recentment al Fuenlabrada i al Bilbao.

Tabu formarà la llista de veterans de l'equip que ho són, i molt. Perquè tret dels 30 anys pelats de Dani Pérez, els que superen la trentena ho fan de llarg. El nou base, de gairebé cinc anys, i Rafa Martínez i Eulis Báez, de vuit, que seran nou a mitja temporada. Per contra, nouvinguts a la lliga, com Makai Mason, Scott Eatherton, Martynas Sajus i, gairebé [només té una experiència de sis partits], Janari Joesaar. Contrastos que han de lligar per completar una plantilla que no està tancada.



Fitxatge de baix risc

El que sembla clar és que el risc amb el fitxatge de Tabu és molt baix. Veient les experiències passades a la Lliga Endesa, es tracta d'un element conegut que ja se sap què aportarà. El fet cert és que en els seus anteriors equips ha donat una imatge de jugador sòlid i fiable que serà la que voldrà traslladar ara en la seva aventura manresana. Ahir, a Twitter, ja va escriure un missatge en castellà que deia «molt orgullós i amb moltes ganes. Gràcies», amb tot un seguit de hashtags entre els quals un «Som-hi Manresa» que demostra que sap on ve.

El director esportiu del Baxi, Xevi Pujol, va explicar ahir mateix a Regió7 que «considerem Jonathan Tabu com un jugador de la lliga ACB, amb molta experiència a Europa. És un professional amb molt sentit comú a la pista. Prioritza el joc d'equip per damunt de l'individual, amb la qual cosa pensem que mantenim una coherència entre ell i Dani Pérez». També va voler destacar que «sol tenir molt bons percentatges des de la línia de tres punts. És un jugador que sap aportar lideratge quan és a la pista. Té un caràcter que ens agrada molt. Estem segurs que ens ajudarà a sumar i competir en els moments bons i no tan bons» de la temporada.

Respecte del llançament de tres punts, la temporada passada va aconseguir sobrepassar el 41% en els tirs des d'aquesta distància a Le Portel, l'equip que tancava la classificació la temporada passada a la lliga francesa, la ProA, quan va ser interrompuda, amb quatre victòries en 24 partits. No significa que sigui un tirador, ni un anotador pur, però sí que sap discernir el moment en què cal llançar

En aquest sentit, entre ell i Dani Pérez completen una parella de bases molt sòbria amb la qual Pedro Martínez podrà seguir practicant el seu habitual joc de passar molt la pilota i de buscar continuacions a les jugades.



El quatre i la quota

Un cop tancada la posició de base, la plantilla del Baxi encara no està tancada. Ara mateix hi ha deu jugadors segurs: els bases Tabu i Dani Pérez; els escortes Makai Mason, Rafa Martínez i Guillem Jou; els ales Janari Joesaar i Juanpi Vaulet: l'ala-pivot Eulis Báez i els pivots Scott Eatherton i Martynas Sajus. A aquesta llista cal afegir-hi William Magarity, a qui li resta un any de contracte i del qual no s'ha informat que marxi, i el pivot Yankuba Sima, del qual encara s'està valorant si es queda o no.

L'episodi de la setmana passada, quan es va saber l'interès del club per l'ala-pivot Derek Willis, que va estar a punt d'arribar, demostra que s'està intentant reforçar aquesta posició segurament amb un jugador que tingui capacitat per anotar de lluny. Magarity també la té, però el Baxi segueix rastrejant el mercat per veure si troba alguna opció millor.

El que sí que necessita l'equip és un quart jugador de quota. La normativa de l'ACB en requereix quatre i ara mateix només en té tres, Rafa Martínez, Dani Pérez i Guillem Jou. Comptant que el desitjat quatre pot ser estranger o comunitari [encara falta una plaça de no europeu per cobrir, ja que només hi ha Eatherton com a estranger], sembla evident que el Baxi omplirà les dotze fitxes. De moment, aquesta encara seria per a Sima, però el gironí ja va perdre el número 17 en favor de Rafa Martínez i hi ha possibilitats que no continuï.