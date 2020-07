Els nostres dotze equips de Primera i Segona Catalana queden enquadrats en quatre subgrups

Aquest dimecres s'ha conegut la composició dels subgrups de Primera i Segona Catalana. A Primera, el Martorell i el Solsona són al grup 2B amb Alcarràs, Atlètic Lleida, At. Sant Just, Borges Blanques, Can Vidalet, Martinenc, Mollerussa i Tàrrega. Els quatre primers jugaran per ascendir.

A Segona, l'Òdena i el San Mauro són al subgrup 3B amb l'Almeda, At. Júnior, Fontsanta, Marianao-Poblet, Molins de Rei, Olímpic Can Fatjó, Sant Andreu de la Barca, Sant Joan Despí i Valldoreix. El grup 4A té set equips nostres, Àvià, Berga, Calaf, Gironella, Joanenc, Pirinaica i Sallent. El completen Can Trias, Castellar, Cerdanyola i Sant Quirze. Finalment, l'Organyà és al subgrup 5B amb l'Alpicat, Balafià, Juneda, L'Albí, Lleida B, Pardinyes, Sporting Pinyana, Sudanell, Térmens i Torrefarrera.

A Primera Catalana, els quatre primers passen a jugar la fase pel títol i els altres equips lluitaran per no baixar. A Segona, en els grups de la demarcació de Barcelona, en el nostre cas el 3B i el 4A, són els tres primers els que passen a jugar per ascendir. En el grup 5B, passen ronda els quatre primers. Encara no s'ha determinat el nombre d'equips que baixen.