La Primera i la Segona Catalana ja tenen les agrupacions provisionals

Encara que en forma de propostes, la Federació Catalana ja ha donat a conèixer agrupacions provisionals per als grups de Primera i Segona Catalana (enguany amb subgrups per fer menys partits).

El Solsona s'estrenarà a Primera Catalana en el subgrup 2B amb l'Alcarràs, At. Sant Just, Borges, Can Vidalet, EFAC Almacelles, Martinenc, Martorell, Mollerussa i Tàrrega; en el subgrup 2A, Ascó, El Catllar, Gandesa, Gavà, Rapitenca, Sant Indefons, Santboià, Viladecans, Vilanova i Vista Alegre.

En el grup 4 de Segona Catalana, els equips de casa nostra estaran localitzats en el subgrup 4 A. Així, l'Avià, el Berga, el Calaf, el Gironella, el Joanenc, la Pirinaica i el Sallent se les hauran amb el Can Trias, el Castellar, el Cerdanyola i el Sant Quirze. En el subgrup 4B, hi ha el Caldes, Cardedeu, Gurb, La Torreta, OAR Vic, Ripollet, Sabadell B, Sabadellenca, Sant Julià de Vilatorta, Tibidabo i Torelló.

En el grup 3, l'Òdena i el San Mauro formaran part del subgrup 3 B amb l'Almeda, Atlètic Júnior, Fontsanta Fatjó, Marianao Poblet, Molins de Rei, Olímpic Can Fatjó, Sant Andreu de la Barca, Sant Joan Despí i Valldoreix; en el subgrup 3A hi seran: l'Atlètic Prat, Can Buxeres, Cubelles, Espluguenc, At. Vilafranca, Gornal, Moja, Olivella Sitges, Terlenka Barcelonista i Unificació Bellvitge.