El Vilatorrada masculí serà equip de Copa Catalunya, la seva fita més alta

El Club Bàsquet Vilatorrada viurà una temporada especial a partir de l'octubre. El seu equip masculí jugarà per primera vegada a Copa Catalunya, la competició més alta regida per la Federació Catalana de Basquetbol. Fins ara, la participació en una categoria equiparable, la Segona Divisió, de l'equip femení havia estat la fita més alta de l'entitat.

El Vilatorrada era cinquè del grup 3 de Primera Catalana en el moment en què es va aturar tot. Els quatre conjunts que el precedien van ascendir de categoria i faltava saber com es completarien els tres grups de dotze equips que hi haurà a Copa depenent dels clubs que ascendirien a la Lliga EBA. En concret, els santjoanencs estavan a l'espera de saber si l'Alpicat pujaria. Al final, el club lleidatà, a última hora, va trobar el finançament suficient i va permetre l'ascens dels bagencs.

El seu president, Josep Guitart, explica que «no podem perdre aquesta oportunitat per créixer. És cert que quan va començar l'any l'ascens no era una prioritat, però tampoc no hi renunciàvem i ara ho podem assumir, ja que les despeses entre les dues categories tampoc no són tan altes».

El conjunt de Sant Joan, a més, mantindrà el gruix de la plantilla de la temporada interrompuda i, segons el seu màxim dirigent, ja la tenen completada. En els propers dies se'n donaran a conèixer els detalls. Tot i la incertesa evident en el món del bàsquet de casa nostra, sembla que l'assemblea de l'1 d'agost determinarà que les lligues comencin a mitjan octubre, probablement sense públic.