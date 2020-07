El CE Manresa fa efectiu el deute als dos jugadors amb contracte, Luque i Walter

Un dels grans maldecaps que tenia entre mans el CE Manresa en l'àmbit econòmic era el del deute a dos jugadors amb contracte, Miguel Ángel Luque i Walter Fernández. Aquests futbolistes van denunciar a l'AFE (Associació de Futbolistes Espanyols) l'impagament dels mesos de gener (es deu a tots els jugadors, també als que no tenen contracte) i març, abril i maig, malgrat que la covid-19 va obligar a l'aturada de les competicions. L'import de la denúncia era proper als 14.000 euros. El club manresà, mentre negociava amb els jugadors, també va fer les seves al·legacions considerant que els mesos d'inactivitat no havien de ser remunerats.

Després d'uns dies d'estudi del cas, la comissió mixta de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i l'AFE ha acceptat les reclamacions del club manresà i la seva resolució és que eximeix el CE Manresa de pagar els mesos de covid-19 als seus futbolistes.

Davant d'aquesta resolució, el CE Manresa ja ha fet el corresponent pagament als dos jugadors per un import d'uns 4.000 euros (en el cas de Walter Fernández, com que el seu contracte no va ser firmat fins ben entrada la temporada per Ruth Guerrero, llavors presidenta de la gestora, el mes de gener queda pendent com a la resta de jugadors del primer equip). Fent el pagament, l'entitat manresana es considera alliberada de qualsevol incidència sobre el cas d'aquests dos jugadors.

En aquest sentit, la nova junta directiva del CE Manresa vol deixar clar que continua treballant per intentar fer efectiu el deute a la resta de futbolistes sense contracte, als tècnics i auxiliars de la primera plantilla i els entrenadors del futbol base.